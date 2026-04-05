Provoz metra na lince C přerušila asi na hodinu a půl srážka s člověkem

Provoz linky C metra v Praze přerušila v neděli dopoledne asi na jeden a půl hodiny v úseku Letňany – Nádraží Holešovice srážka soupravy s člověkem. Sražený na místě zemřel, uvedla mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jana Poštová. Ve zmíněném úseku linky C nahradily metro autobusy a tramvaje.
Nehoda se stala podle informací na webu pražského dopravního podniku ve stanici Ládví krátce před 09:30. Na místo vyjela posádka záchranářů s lékařem, kteří už ale sraženému nemohli nijak pomoci.
Pro cestující v úseku mezi stanicemi metra Letňany a Nádraží Holešovice nasadil dopravní podnik náhradní autobusovou linku XC. Zároveň odklonil tramvajové linky 3 a 17 na trasu Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice, aby posílil povrchovou dopravu. Metro začalo podle podniku v daném úseku znovu jezdit přibližně v 11:00.