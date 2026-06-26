České řeky jsou na suchu. Některé úseky na Sázavě, Ohři nebo Lužnici jsou nesjízdné

Sucho a tropické teploty komplikují i průběh vodácké sezony. Většina vodních toků je špatně sjízdná a do konce týdne se bude situace ještě zhoršovat. České televizi to řekl Martin Pecha z oddělení povrchových vod a předpovědní služby Českého hydrometeorologického ústavu. Nedostatek vody brání sjíždění například úseků Sázavy, Otavy, Lužnice nebo Ohře. Naopak Vltava má díky zásobám Lipna vody dostatek.
Sázavu mohou vodáci sjíždět od Zruče nad Sázavou do Týnce. Musí ale počítat s tím, že je vody méně a pod jezy mohou být sušší místa. „Úsek Týnec–Pikovice bohužel sjízdný není, je zde málo vody, a proto na tomto úseku vodácké vybavení nepůjčujeme,“ upozornila majitelka půjčovny lodí Bisport Lenka Říhová.
Nesjízdné části jsou i na řece Ohři. „Řeka je od hranic s Karlovarským krajem až po vodní dílo Nechranice v současnosti sjízdná s obtížemi, v úseku od vodní nádrže Nechranice až po Louny sjízdná není a v posledním úseku od Loun do Litoměřic k Labi je sjízdná se zhoršenými podmínkami,“ upozornila mluvčí Povodí Ohře Dana Zikešová. Dodává, že hladina vodní nádrže Nechranice denně klesá o jeden centimetr.
Jihočeské řeky jsou na tom ještě hůř. Podle statistik webu Raft.cz je Otava nesjízdná v celé své délce. Půjčovna lodí Samba dodává, že od Horažďovic se sjíždět dá, některé úseky se ale musí přenášet. Lužnice má dostatek vody jenom na horním toku do větvení s Novou řekou.
Na horním toku Labe je vody také málo, řeka je sjízdná až od Dvora Králové nad Labem. Podobně je na tom i Úpa, ta je sjízdná až od České Skalice.
Vltavu zachraňuje Lipno
Vody má naopak dostatek úsek Vltavy mezi Vyšším Brodem a Českými Budějovicemi. „Sjízdnost je standardní, průtok je zajištěn upouštěním Lipna,“ potvrdil Tomáš Smolek z půjčovny Cvakni se!
Díky vodním nádržím je více vody i na řekách Dyji, Jihlavě nebo Svratce. Podle Povodí Moravy jsou ale jinak řeky na minimech. „Na celém námi spravovaném území jsou aktuální vodnosti toků výrazně podprůměrné a nejčastěji se pohybují jen mezi deseti až třiceti procenty dlouhodobých průtoků pro měsíc červen,“ uvedl Radek Špatka z útvaru vnějších vztahů a marketingu Povodí Moravy.
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