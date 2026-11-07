SOUHRN: Zásadní události soboty 7. listopadu

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy soboty 7. listopadu 2026.
Po střelbě v Krakově je více mrtvých, mezi zraněnými jsou i policisté
Šest mrtvých si v sobotu odpoledne vyžádala střelba na hlavním náměstí v Krakově na jihu Polska, oznámila polská policie. Hasiči podle zpravodajské televize TVN 24 původně potvrdili dvě oběti a deset raněných. Na místo vyrazili policisté a záchranáři, zamířilo tam i několik sanitek a policejních aut, přistál rovněž vrtulník letecké záchranné služby, dodala stanice. Podle policie se předpokládaného pachatele podařilo zadržet. Později odpoledne bilance zraněných stoupla na 15.
V Saúdské Arábii a Jemenu přibudou tisíce syrských vojáků, píše AFP
V Saúdské Arábii a Jemenu budou nasazeny tisíce syrských vojáků, stovky jich jsou na obou stranách hranice již nyní, sdělily AFP nejmenované zdroje z jemenských vládních úřadů a armády. Vojáci mají oběma zemím pomáhat v konfliktu s jemenskými hútíjskými islamisty, kteří jsou spojenci íránského režimu. Oficiální vyjádření jemenské mezinárodně uznávané vlády či syrské vlády AFP prozatím neuvedla.
Rozsáhlý ruský útok na Kyjev a okolí zabil člověka, cílil hlavně na energetiku
Noční ruský útok na Kyjevskou oblast zabil člověka, poškodil domy i energetickou infrastrukturu, uvedl šéf regionální vojenské správy Tymur Tkačenko. V Kyjevě je šest zraněných, zasažené jsou obytné budovy, školka či most přes Dněpr. Ruská armáda útočila na Kyjev více než třiceti balistickými raketami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že hlavním cílem byla energetika a že Moskva chce Ukrajinu uvrhnout do blackoutu. Ukrajinská armáda mezitím oznámila zásah ruského podniku vyrábějícího komponenty pro balistické a další střely.
Noční mráz překonal rekordy na osmi stanicích, hlavně v nižších polohách
Teploty v Česku v noci na sobotu klesly na horách až pod minus 14 stupňů Celsia. Na osmi ze 169 meteorologických stanic měřících déle než třicet let mrazy překonaly i rekordní minima pro 7. listopad, informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Novozélandské volby ukazují těsný souboj mezi vládní stranou a labouristy
Po sečtení šedesáti procent hlasů v nynějších novozélandských parlamentních volbách těsně vede vládní středopravicová Národní strana s 29,45 procenta hlasů před hlavní opoziční labouristickou stranou, která získala 29,25 procenta. Podle stanice BBC to vyplývá z výsledků zveřejněných volební komisí. Oficiální výsledky budou zveřejněny až 27. listopadu.
USA chtějí informace o íránském jaderném programu, vypsaly vysokou odměnu
Spojené státy vypsaly odměnu až 20 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 437 milionů korun) za informace o íránském jaderném programu. Kromě peněz by informátoři mohli mít i možnost přesídlit do USA. Vyplývá to ze zprávy zveřejněné na internetových stránkách americké vlády.
Slavný britský král z doby železné byl žena, tvrdí archeologové
Dlouhodobý výzkum britských archeologů dokazuje, že král, který pozval na Britské ostrovy Římany, byl ve skutečnosti královnou. Mají pro to rovnou několik argumentů.