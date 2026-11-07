Novozélandské volby ukazují těsný souboj mezi vládní stranou a labouristy


před 30 mminutami|Zdroj: ČTK

Po sečtení šedesáti procent hlasů v nynějších novozélandských parlamentních volbách těsně vede vládní středopravicová Národní strana s 29,45 procenta hlasů před hlavní opoziční labouristickou stranou, která získala 29,25 procenta. Podle stanice BBC to vyplývá z výsledků zveřejněných volební komisí. Oficiální výsledky budou zveřejněny až 27. listopadu.

„Upřímně řečeno, myslím si, že (Národní strana) si vede o něco lépe, než jsme očekávali,“ dříve uvedl podle televize TVNZ labouristický poslanec Kieran McAnulty. „Neděláme z toho příliš velké závěry, protože počet oznámených hlasů je zatím relativně nízký,“ dodal.

Levicové strany, včetně labouristů, se podle agentury Reuters snaží zabránit tomu, aby vládní koalice vedená Národní stranou obhájila mandát. Pokud by se jim to podařilo, stala by se současná vláda první novozélandskou vládou za téměř padesát let, která by po jediném volebním období skončila.

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Země přešla v roce 1996 na smíšený poměrný volební systém, což znamená, že voliči hlasují jak pro stranu, tak pro kandidáta v místním volebním obvodu.

Národní strana vede pravicovou koaliční vládu od voleb v roce 2023. Premiér Christopher Luxon, bývalý manažer letecké společnosti, který se do parlamentu dostal v roce 2000, stojí v čele strany od roku 2021.

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07:57AktualizovánoPrávě teď

Novozélandské volby ukazují těsný souboj mezi vládní stranou a labouristy

Po sečtení šedesáti procent hlasů v nynějších novozélandských parlamentních volbách těsně vede vládní středopravicová Národní strana s 29,45 procenta hlasů před hlavní opoziční labouristickou stranou, která získala 29,25 procenta. Podle stanice BBC to vyplývá z výsledků zveřejněných volební komisí. Oficiální výsledky budou zveřejněny až 27. listopadu.
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