Po střelbě v Krakově je více mrtvých, mezi zraněnými jsou i policisté


7. 11. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK, Wyborcza.pl, ČT24

Pět mrtvých si v sobotu odpoledne vyžádala střelba na hlavním náměstí v Krakově na jihu Polska, oznámila polská policie na síti X. Více než deset lidí je raněných. Na místě zasahují záchranné složky, přijelo několik sanitek a policejních aut, přistál rovněž vrtulník letecké záchranné služby, informovala zpravodajská televize TVN 24. Policisté postřelili předpokládaného pachatele a nyní jej převážejí do nemocnice.

Hasiči dle TVN 24 zprvu potvrdili dvě oběti a deset raněných. Policie později uvedla, že zasahuje na největším krakovském náměstí, zvaném Rynek Główny, kam okolo 15. hodiny vjel muž v autě, ze kterého začal střílet po náhodných kolemjdoucích.

„Pachatel byl zadržen. Jsou ranění, včetně policistů,“ dodala policie. Podle serveru Wyborcza.pl se dotyčného podařilo dopadnout asi po hodině. „Zatím není jasné, o koho se jednalo, či jaký byl motiv. Vypadá to, že šlo o cílený útok,“ informoval po 17. hodině zpravodaj ČT v Polsku Jan Řápek.

Policie na náměstí v Krakově po střelbě
Zdroj: ČT24/Adam Musil

Polský premiér Donald Tusk na síti X napsal, že policie vyšetřuje pozadí a okolnosti střelby. „Jsem průběžně informován ministrem vnitra o situaci v Krakově po tragické střelbě,“ sdělil.

Střelec z projíždějícího auta na krakovském náměstí vypálil dvacet až třicet výstřelů, mezi částí lidí na náměstí vypukla panika, napsal portál Dziennik.pl s odvoláním na svého reportéra. Lidé se ukryli v prostorách tamních obchodů, informuje Wyborcza.pl.

Podle informací ČT v reakci na incident zavřelo místní muzeum a když nebezpečí pominulo, pustilo návštěvníky ven.

Další střelba jinde v městě

Podle webu Dziennik.pl se údajně střílelo také na jiném místě v Krakově, na křižovatce ulic Stradomská a Dietla, kde podle svědků je také několik raněných. Není však jasné, zda spolu oba incidenty souvisejí.

Městský dopravní podnik podle listu Gazeta Wyborcza oznámil, že terčem střelby se stala i tramvaj na lince číslo jedna, po které pálil střelec z auta. Projektil rozbil sklo v kabině řidiče, z dostupných informací ale dle deníku vyplývá, že nikdo z cestujících ani řidič nebyli zraněni.

Podporu sousední zemi vyjádřil český předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Na síti X napsal, že na oběti a jejich blízké myslí.

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