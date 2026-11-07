Rozsáhlý ruský útok na Kyjev a okolí zabil člověka, zasáhl školku či energetiku

Noční ruský útok na Kyjevskou oblast zabil člověka, poškodil domy i energetickou infrastrukturu, uvedl šéf regionální vojenské správy Tymur Tkačenko. Starosta Kyjeva Vitalij Klyčko už předtím informoval o pěti zraněných a poničených obytných budovách či zasaženém důležitém mostu. Ruská armáda útočila na ukrajinské hlavní město balistickými raketami, dodal Klyčko.
„V důsledku nočního nepřátelského útoku byla poškozena energetická zařízení v Kyjevské a Žytomyrské oblasti. Situace s dodávkami energie v hlavním městě je mimořádně obtížná,“ napsal na platformě Telegram starosta Klyčko.
Uvedl, že zraněno bylo pět lidí, včetně čtrnáctiletého dítěte, a že byl poškozen také Severní most v Kyjevě.
Podle ukrajinského letectva a vojenských pozorovatelů mířily útoky na tepelné elektrárny v Kyjevě a jižně od metropole a na rozvodnu západně od města.
Trosky raket zasáhly pětipatrový obytný dům v západní části města. Poškozena byla také fasáda další obytné budovy. Vojenská správa informovala o škodách na mateřské školce.
Klyčko uvedl, že Rusko při útocích použilo mimo jiné balistické rakety, jejichž vysoká rychlost ztěžuje jejich zachycení protivzdušnou obranou. Výbuchy byly slyšet v centru metropole i na jejích předměstích.
Krátce před údery prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Rusko připravuje rozsáhlý útok na ukrajinskou infrastrukturu. „Máme zpravodajské informace o přípravě dalšího útoku na náš energetický sektor, mosty přes Dněpr a civilní infrastrukturu. Ukrajinské letectvo i celé ozbrojené síly se připravují na obranu,“ uvedl.