USA chtějí informace o íránském jaderném programu, vypsaly milionovou odměnu

Spojené státy vypsaly odměnu až 20 milionů dolarů (v přepočtu zhruba 436,7 milionu korun) za informace o íránském jaderném programu. Kromě peněz by informátoři mohli mít i možnost přesídlit do USA. Vyplývá to ze zprávy zveřejněné na internetových stránkách americké vlády.
Vláda má zájem o informace o zařízeních, vybavení a zapojení personálu, jako jsou vědci. A také o materiálu, který byl odvezen. Na odměnu upozornilo na síti X také Velitelství amerických sil pro Blízký východ (CENTCOM).
Americký prezident Donald Trump vždy uvádí jako cíl války s Íránem to, že tato země nesmí vlastnit jaderné zbraně. Bílý dům přitom po útocích na několik zařízení v Íránu v létě 2025 oznámil, že tato zařízení byla zničena. Někteří odborníci poté mluvili o tom, že Írán mohl alespoň část jaderného materiálu před útoky schovat do bezpečí, upozornila agentura DPA.
Diplomatické snahy zprostředkovatelů o uzavření míru mezi Íránem a USA jsou nyní v plném proudu a snaží se zabránit jakémukoliv obnovení bojů. Íránský prezident Masúd Pezeškján uvedl, že jeho vláda se stále snaží vyřešit krizi prostřednictvím dialogu. Trump na počátku tohoto týdne prohlásil, že se ještě musí postarat o jeden či dva cíle, včetně jednoho ve střední části Íránu.