Novou izraelskou vládu bude sestavovat Eisenkot, píší média i agentury


7. 11. 2026Aktualizovánopřed 11 mminutami|Zdroj: ČTK

Novou izraelskou vládu bude sestavovat dosavadní opoziční lídr Gadi Eisenkot, oznámil v sobotu večer prezident Jicchak Herzog s tím, že formálně šéfa centristické strany Jašar pověří v neděli, píší agentury AFP, Reuters či izraelská média.

Eisenkot bude mít na vytvoření kabinetu 28 dní, přičemž prezident může lhůtu prodloužit o další dva týdny, pokud to bude nutné. Současný premiér Benjamin Netanjahu zůstane ve funkci, dokud nevznikne nová vláda.

Herzog se v uplynulých dnech setkal se zástupci politických stran, které byly minulý týden zvoleny do 120členného parlamentu. Strany prezidentovi sdělily, koho na premiérský post doporučují. Eisenkota doporučilo 67 nově zvolených poslanců, zatímco Netanjahua 46 zákonodárců. Sedm poslanců nedoporučilo nikoho.

Dřívější oznámení

Očekávalo se, že hlava státu své rozhodnutí ohledně pověření oznámí až v neděli. Učinila tak však dříve – a to krátce poté, co Netanjahu zveřejnil video, v němž vyzval k vytvoření „vlády národní jednoty“ a varoval před kabinetem, která by se opíral o „stoupence terorismu“, čímž dle agentury AP mínil strany izraelských Arabů. Eisenkotova strana Jašar Netanjahuův projev následně zkritizovala.

Ve volbách z minulého týdne žádný blok stran nezískal potřebnou parlamentní většinu 61 mandátů. Strany podporující dosavadní Netanjahuovu vládu získaly 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48. Devatenáct mandátů budou mít arabské strany.

Strany izraelských Arabů oznámily, že jsou připraveny podpořit Eisenkotovu vládu zvenčí, aniž by do ní vstoupily. Naopak ultraortodoxní aliance Jednotný judaismus tóry (UTJ), která dlouhá léta pomáhala Netanjahuovi udržet se u moci, ho ve čtvrtek při konzultacích s Herzogem nepodpořila.

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