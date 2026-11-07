V Saúdské Arábii a Jemenu přibudou tisíce syrských vojáků, píše AFP

V Saúdské Arábii a Jemenu budou nasazeny tisíce syrských vojáků, stovky jich jsou na obou stranách hranice již nyní, sdělily AFP nejmenované zdroje z jemenských vládních úřadů a armády. Vojáci mají oběma zemím pomáhat v konfliktu s jemenskými hútíjskými islamisty, kteří jsou spojenci íránského režimu. Oficiální vyjádření jemenské mezinárodně uznávané vlády či syrské vlády AFP prozatím neuvedla.
Damašek do Saúdské Arábie dle jemenských zdrojů vyšle tři tisíce vojáků, včetně důstojníků a expertů. Jejich nasazení bylo sjednáno tento týden během návštěvy syrského prezidenta Ahmada Šaráa v Rijádu. Podle zdrojů se jedná pouze o první fázi, přičemž celkový plánovaný kontingent má mít sílu deseti tisíc vojáků.
Není zřejmé, zda stovky syrských vojáků, kteří podle jiných zdrojů na saúdsko-jemenské hranici již působí, jsou do tohoto počtu zahrnuty. Vojáci na saúdskoarabské straně hranice cvičí vládní síly v používání dronů, zatímco ti na jemenské straně dronové operace proti hútíům dokonce řídí.
Mezinárodně uznávaná vláda sídlící v Adenu i Rijád v minulosti žádaly o mezinárodní podporu proti hútíům. Syrské jednotky dle AFP představují první nasazení zahraničních sil v konfliktu, který se letos v létě po několika letech relativního klidu opět silně rozhořel.
Francouzské jednotky se však již podílejí na obraně ropného terminálu v přístavu Janbu, který leží na saúdskoarabském pobřeží Rudého moře. Británie v říjnu oznámila nasazení bojových letounů, které mají chránit území saúdského království.
Napětí mezi Rijádem a hútíi vzrostlo v létě
Saúdská Arábie se před více než deseti lety zapojila do jemenské občanské války a vedla protihútíjskou koalici. Válka si vyžádala přes 150 tisíc obětí, další desítky tisíc lidí zemřely hladem či na epidemie cholery. V roce 2022 konflikt utlumilo příměří.
Napětí mezi Rijádem a hútíi značně vzrostlo v červenci, kdy síly mezinárodně uznávané jemenské vlády v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Hútíové poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.
V posledních měsících jemenští islamističtí povstalci vzdušnými údery zasáhli několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci na pravidelné hútíjské útoky odpovídá údery na povstalecké pozice. Hútíové také v září zahájili ofenzivu a obsadili řadu oblastí v Jemenu včetně dalších částí pobřeží Rudého moře. Podle údajů OSN bylo v důsledku násilí ze svých domovů nuceně vysídleno více než 300 tisíc lidí. Přes 1600 lidí zahynulo.