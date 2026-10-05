SOUHRN: Zásadní události pondělí 5. října

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 5. října 2026.
Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky
Kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky na období do roku 2029, který kritizovaly profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Po jednání vlády oznámil schválení ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). K novele o asistentech pedagoga na základních školách se kabinet podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vrátí za týden po jednání koalice. Některé věci je třeba vydiskutovat, řekl předseda vlády.
USA po incidentu stáhly všechny své bombardéry z britské letecké základny
Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva umístěné na letecké základně Fairford na západě Anglie. Učinily tak po incidentu, který britské úřady vyšetřují jako možný teroristický útok na základnu využívanou Američany k útokům na cíle v Íránu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na prohlášení představitele Pentagonu.
Španělsko čekají předčasné volby, oznámil premiér Sánchez
Španělský premiér Pedro Sánchez v pondělí ráno vyhlásil předčasné volby – budou se konat v neděli 29. listopadu. Vláda později návrh potvrdila. V krátkém prohlášení z paláce Moncloa premiér řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládne v zemi v posledních letech. Předčasné volby žádala pravicová opozice i někteří provládní politici. „Konečně se opět ozve většina,“ reagoval šéf Lidové strany (PP) Alberto Núñez Feijóo, jehož strana má v parlamentu nejsilnější klub.
V Irkutsku panují obavy z moru. Vyvolala je smrt pracovnice výzkumného ústavu
Smrt osmadvacetileté pracovnice protimorového výzkumného ústavu v ruské Irkutské oblasti vyvolala obavy z možného výskytu moru, píše americká stanice CNN. Podle místních médií, na která odkazuje web Euronews, žena při práci rozbila zkumavku s bakterií způsobující toto onemocnění. Ruské úřady však nákazu morem nepotvrdily a uvádějí, že žena zemřela na zápal plic neznámého původu. Přesto uvalily karanténu na místní nemocnice, upozornil ruský list Moskovskij komsomolec.
Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu, veřejný schodek stoupne
Slovenská vláda v pondělí schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má v roce 2027, kdy jsou v zemi plánovány příští parlamentní volby, stoupnout v přepočtu na 4,94 procenta výkonu ekonomiky.
Bosenskosrbský politik Dodik vyhlásil vítězství ve všeobecných volbách
Bývalý prezident Republiky srbské (RS) Milorad Dodik prohlásil, že jeho Svaz nezávislých sociálních demokratů (SNSD) ve všeobecných volbách udržel moc v této bosenské entitě a zároveň obhájil své křeslo v kolektivním předsednictvu Bosny a Hercegoviny. V povolebním projevu poděkoval americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a ruskému vládci Vladimiru Putinovi. V noci na pondělí o tom informovala agentura AFP.
Protihútíjská koalice tvrdí, že rozsáhle cílila na povstalce v Jemenu
Koalice proti jemenským povstalcům vedená Saúdskou Arábií tvrdí, že v pondělí ráno provedla rozsáhlé údery ze vzduchu proti hútíům s nasazením asi sta bojových letounů. Tvrdí rovněž, že zasáhla na tři stovky cílů, uvedly agentury. Provládní jednotky později oznámily strategickou ofenzivu na hlavní město Saná, které od roku 2014 drží hútíové. Koalice v neděli oznámila novou ofenzivu proti povstalcům.
Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla
Česko si v pondělí 5. října připomíná 90 let od narození Václava Havla – dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech.
Nobelovu cenu získali vědci za objevy umožňující ovládat buňky světlem
Objev optogenetiky natolik posunul lidské poznání, že za něj jeho autoři dostali Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii. Oznámil to v pondělí dopoledne Švédský Karolínský institut.