SOUHRN: Zásadní události pondělí 5. října


před 19 mminutami|Zdroj: ČT24

Každý večer přinášíme přehled nejdůležitějších a nejzajímavějších událostí dne z domova i ze světa. Stručně a přehledně, ale i s potřebným kontextem. Projděte si zásadní zprávy pondělí 5. října 2026.

Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky

Kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky na období do roku 2029, který kritizovaly profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Po jednání vlády oznámil schválení ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy). K novele o asistentech pedagoga na základních školách se kabinet podle premiéra Andreje Babiše (ANO) vrátí za týden po jednání koalice. Některé věci je třeba vydiskutovat, řekl předseda vlády.

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Vláda schválila návrh nové státní kulturní politiky
Oto Klempíř


USA po incidentu stáhly všechny své bombardéry z britské letecké základny

Spojené státy stáhly všechny bombardéry svého letectva umístěné na letecké základně Fairford na západě Anglie. Učinily tak po incidentu, který britské úřady vyšetřují jako možný teroristický útok na základnu využívanou Američany k útokům na cíle v Íránu. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na prohlášení představitele Pentagonu.

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USA po incidentu stáhly všechny své bombardéry z britské letecké základny
Bombardér B-1 amerického letectva na základně RAF Fairford v britském Gloucestershiru (březen 2026)


Španělsko čekají předčasné volby, oznámil premiér Sánchez

Španělský premiér Pedro Sánchez v pondělí ráno vyhlásil předčasné volby – budou se konat v neděli 29. listopadu. Vláda později návrh potvrdila. V krátkém prohlášení z paláce Moncloa premiér řekl, že chce rozšířit levicovou a progresivní koalici, která vládne v zemi v posledních letech. Předčasné volby žádala pravicová opozice i někteří provládní politici. „Konečně se opět ozve většina,“ reagoval šéf Lidové strany (PP) Alberto Núñez Feijóo, jehož strana má v parlamentu nejsilnější klub.

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Španělsko čekají předčasné volby, oznámil premiér Sánchez
Španělský premiér Pedro Sánchez


V Irkutsku panují obavy z moru. Vyvolala je smrt pracovnice výzkumného ústavu

Smrt osmadvacetileté pracovnice protimorového výzkumného ústavu v ruské Irkutské oblasti vyvolala obavy z možného výskytu moru, píše americká stanice CNN. Podle místních médií, na která odkazuje web Euronews, žena při práci rozbila zkumavku s bakterií způsobující toto onemocnění. Ruské úřady však nákazu morem nepotvrdily a uvádějí, že žena zemřela na zápal plic neznámého původu. Přesto uvalily karanténu na místní nemocnice, upozornil ruský list Moskovskij komsomolec.

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V Irkutsku panují obavy z moru. Vyvolala je smrt pracovnice výzkumného ústavu
Ilustrační foto


Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu, veřejný schodek stoupne

Slovenská vláda v pondělí schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Schodek veřejných financí má v roce 2027, kdy jsou v zemi plánovány příští parlamentní volby, stoupnout v přepočtu na 4,94 procenta výkonu ekonomiky.

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Slovenská vláda schválila návrh státního rozpočtu, veřejný schodek stoupne
Robert Fico


Bosenskosrbský politik Dodik vyhlásil vítězství ve všeobecných volbách

Bývalý prezident Republiky srbské (RS) Milorad Dodik prohlásil, že jeho Svaz nezávislých sociálních demokratů (SNSD) ve všeobecných volbách udržel moc v této bosenské entitě a zároveň obhájil své křeslo v kolektivním předsednictvu Bosny a Hercegoviny. V povolebním projevu poděkoval americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a ruskému vládci Vladimiru Putinovi. V noci na pondělí o tom informovala agentura AFP.

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Bosenskosrbský politik Dodik vyhlásil vítězství ve všeobecných volbách
Milorad Dodik


Protihútíjská koalice tvrdí, že rozsáhle cílila na povstalce v Jemenu

Koalice proti jemenským povstalcům vedená Saúdskou Arábií tvrdí, že v pondělí ráno provedla rozsáhlé údery ze vzduchu proti hútíům s nasazením asi sta bojových letounů. Tvrdí rovněž, že zasáhla na tři stovky cílů, uvedly agentury. Provládní jednotky později oznámily strategickou ofenzivu na hlavní město Saná, které od roku 2014 drží hútíové. Koalice v neděli oznámila novou ofenzivu proti povstalcům.

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Protihútíjská koalice tvrdí, že rozsáhle cílila na povstalce v Jemenu
Dým je vidět nad jemenským hlavním městem Saná (snímek z 4. října 2026)


Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla

Česko si v pondělí 5. října připomíná 90 let od narození Václava Havla – dramatika, disidenta, politika a jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty či happeningy po celé republice se konaly už o víkendu a pokračovat budou v dalších dnech.

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Česko si připomíná 90 let od narození Václava Havla
Václav Havel ve své pracovně na Pražském hradě (leden 1998)
Kontext
„Šlo o takovou poťouchlost,“ říká autor narozeninového přání Havlovi v Rudém právu
Bývalý disident Petr Rýgr k přání k narozeninám pro Václava Havla


Nobelovu cenu získali vědci za objevy umožňující ovládat buňky světlem

Objev optogenetiky natolik posunul lidské poznání, že za něj jeho autoři dostali Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii. Oznámil to v pondělí dopoledne Švédský Karolínský institut.

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Nobelovu cenu získali vědci za objevy umožňující ovládat buňky světlem
Když se posvítí modrým světlem na neuron, ovlivní to jeho funkci – to je princip optogenetiky
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Začíná týden Nobelových cen, kvůli Trumpovi poutá pozornost ta za mír
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