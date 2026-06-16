Spor o vysílání filmu Sbormistr končí, strany uzavřely smír

Obvodní soud pro Prahu 4 schválil smír ve sporu o televizní vysílání filmu Sbormistr. Strany se dohodly ve všech bodech žaloby na kompromisu. ČT to sdělil Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu. Potvrdil to také mluvčí České televize Radek Konečný. Proti rozhodnutí není možné se odvolat, spor tak končí.
Žena se obrátila na soud, protože se ve snímku poznala jako jedna z obětí sbormistra pěveckého sboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského. Producenty filmu jsou Česká televize, společnost endorfilm, innogy Česká republika a Barrandov Studio.
„Ve všech bodech žaloby bylo dosaženo kompromisního ujednání, které bylo přijatelné pro obě strany,“ uvedl David, který žalobkyni zastupoval. Podle něj je součástí dohody i to, že žádná ze stran nemůže sdělovat bližší informace. To potvrdila rovněž Česká televize. „S ohledem na ujednání o mlčenlivosti nemůže komentovat obsah dohody ani konkrétní podmínky,“ dodal mluvčí ČT Konečný.
Spor skončí, jakmile účastníci řízení obdrží usnesení soudu. „Rozhodnutí dosud není pravomocné, neboť bylo sice vyhlášeno, nebylo však dosud vyhotoveno v písemné podobě a doručeno účastníkům. Po doručení však toto rozhodnutí nabude právní moci, neboť proti němu není přípustné odvolání, a řízení tak bude skončeno,“ řekl mluvčí soudu Jan Chmel.
Soud před několika měsíci předběžným opatřením zakázal pozemní televizní vysílání filmu Sbormistr. Podle webu České televize měl mít snímek premiéru 5. dubna v hlavním vysílacím čase. V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra pěveckého sboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru, se žalující žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdila, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti.