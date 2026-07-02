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Klempíř zrušil výběrové řízení na ředitele Národní galerie Zobrazit

Klempíř zrušil výběrové řízení na ředitele Národní galerie


před 5 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha, oznámil šéf resortu Oto Klempíř (za Motoristy). Výběrové řízení se podle něj bude opakovat. Chce najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi, uvedl.

Klempíř chce oslovit širší okruh kandidátů, osobnosti ze zahraničí. Bude rád i za účast dosavadní kandidátů. Národní galerii Praha nadále povede pověřená ředitelka Olga Kotková.

Kotkovou, která od roku 2021 stojí v čele galerijních sbírek starého umění, pověřil Klempíř řízením galerie poté, co letos v březnu odvolal ředitelku Alicji Knastovou.

Následovalo výběrové řízení, do něhož se přihlásilo pět uchazečů, uvedl ministr. Podle něj byl ve finále ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert. Ve finále byl také ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu (Gavu) Marcel Fišer, jak uvedl na facebooku.

Klempíř odvolal šéfku Národní galerie Knastovou
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)

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