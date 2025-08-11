Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) si je jistý, že se Česku a dalším osmnácti státům podaří v Evropské unií vyjednat zastropování cen emisních povolenek na pohonné hmoty či na vytápění plynem na úrovni 45 eur za tunu oxidu uhličitého. Třeba litr benzinu či nafty by tak od ledna 2027 kvůli novému ekologickému poplatku podražil o tři koruny. Pokud by však státy zastropování cen povolenek neprosadily, mohlo by být zdražení podstatně vyšší.
Vyjednat zastropování cen povolenek ETS 2 v EU se podaří, věří Hladík
Díky levnější ropě je teď cena nafty a benzinu v průměru o více než tři koruny na litr nižší než před rokem. Za rok a půl ale můžou pohonné hmoty znovu podražit, a to kvůli novým emisním povolenkám pro silniční dopravu. Nové ekologické poplatky dopadnou na všechny – firmy i domácnosti.
„Máme na své straně devatenáct států, drtivou většinu občanů Evropské unie a všichni požadují zastropování na tomto cíli, zhruba 45 euro. Evropská komise už oznámila, že to na podzim navrhne a v krátké proceduře to bude do konce roku schváleno,“ nastiňuje Hladík.
Cenu za megawatthodinu zemního plynu by pak dle výpočtu resortu životního prostředí nová ekologická daň zvýšila o dvě stě korun. Za metrák uhlí by si lidé připlatili tři sta korun.
„To ale nebude stačit. Pan ministr Hladík dodnes nepochopil, jakým způsobem funguje cenotvorba v rámci emisních povolenek. Oni bagatelizují celý problém, který způsobili, protože odhlasovali emisní povolenky pro domácnosti, zvedli pro to ruku,“ oponuje první místopředseda ANO Karel Havlíček.
Opoziční ANO a SPD avizují, že v případě úspěchu ve volbách emisní povolenky pro domácnosti nezavedou – a to i přes fakt, že se k tomu Česko zavázalo.
- Systém emisních povolenek funguje už dvě dekády. Nakupovat je od roku 2005 musí elektrárny, teplárny a část průmyslu jako třeba hutě. Celkem tyto velké provozy produkují necelé dvě pětiny emisí.
- Rozšíření o ETS 2 má zacílit na silniční dopravu a vytápění budov. Tedy na ty sektory, které znečišťují ovzduší ještě více. Povolenky budou pořizovat dodavatelé energií a paliv, nikoliv domácnosti.
- S novými povolenkami se už obchoduje. Minulý týden jejich cena přesáhla osmdesát eur, což je výrazně nad uváděným limitem 45 eur. Je to dokonce více, než stojí staré emisní povolenky.
- Česko zatím systém ETS 2 zavedlo jen částečně – loňskou novelou o emisním obchodování. Emise z budov a silniční dopravy tak budou tuzemské úřady vykazovat. Dosud je ale nezpoplatnily.
- Systém je jedním z klíčových opatření, kterými se země Evropské unie zavázaly chránit životní prostředí. Vedle povolenek jde i o navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie nebo plánovaný zákaz spalovacích motorů od roku 2035. I ten by ale čeští politici ještě chtěli revidovat.
Zdroje: Ministerstvo životního prostředí, kurzy.cz, Evropská komise
Zastropovanou cenu vláda považuje za únosnou
Kabinet na druhou stranu připouští, že se tuzemsko povolenkám nevyhne. Usiluje proto, aby zdražení bylo předvídatelné. Vláda kvůli tomu hodlá na evropské úrovni vyjednat maximální cenu zmiňovaných 45 euro za tunu oxidu uhličitého. To považuje pro Čechy za únosné. Cílem kabinetu je, aby Evropská komise připravila návrh už letos na podzim.
„Nedokážu říct, co vyjednáme, ale musíme o to usilovat a dosáhneme toho, pokud postavíme dostatečně silnou evropskou koalici,“ věří ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.).
„Je šance. Jsme na začátku jednání (…). Nejsme sami, kteří ten požadavek a obavy směrem k případnému enormnímu zdražení mají,“ doplňuje europoslanec a místopředseda hnutí STAN Jan Farský.
Čeští europoslanci by zastropování podpořili
Zastropování ceny emisní povolenky pro domácnosti na 45 eurech za tunu oxidu uhličitého by musel schválit ještě Evropský parlament. Už teď je předpokládaná cena povolenky na trhu téměř dvojnásobná. Návrh na zastropování by podpořili všichni čeští europoslanci, které ČT oslovila.
„Teď je otázka, jak dlouho ten strop má být. Jestli je to jen na první rok, nebo co bude v roce 2030. Tak si počkejme, co Komise předloží,“ říká europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra.
Od roku 2027 má vzniknout nový systém ETS 2 týkající se zpoplatnění emisí z vytápění budov a silniční dopravy. Povolenky v systému ETS 2 nemají nakupovat jednotliví producenti skleníkových plynů (typicky koncoví spotřebitelé jako domácnosti nebo motoristé), ale dodavatelé energií a paliv, kteří je promítnou do cen. Jestliže dosavadní ETS nyní pokrývá necelých čtyřicet procent všech emisí skleníkových plynů v EU, nový ETS 2 se bude týkat dalších zhruba 47 procent, a zpoplatnění tak bude podléhat 87 procent emisí v Unii. Zbývající procenta vznikají zejména v zemědělství a při zpracování odpadů.
Zdroj: ČTK
„Samozřejmě by to bylo dobré, když už povolenky jsou, aby tam nějaký strop byl, ale pochybuji o tom, když ty ceny dnes vidíme, že se to vládě podaří,“ uvádí europoslanec Jaroslav Bžoch (ANO).
Podle europoslankyně a šéfky KSČM Kateřiny Konečné by se emisní povolenky měly zrušit úplně. „Protože opravdu životnímu prostředí nepomáhají a jediný, kdo na nich vydělává, jsou kapitálové fondy,“ tvrdí.
„Pokud se chtějí úplně odvrátit od cesty dekarbonizace, zrovna v situaci, kdy se opravdu emise daří snižovat, tak to považuji za absurdní, protože nesnižování emisí by byl nakonec největší náklad, který by lidé v budoucnu platili,“ nesouhlasí europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer.
Vláda se Evropské unii zavázala, že zavede emisní povolenky pro domácnosti do českého právního řádu do konce příštího roku. Příslušný zákon ale zatím do Poslanecké sněmovny nepředložila.
Politici chtějí revidovat i zákaz spalovacích motorů
Mezi další opatření, skrze něž se země Evropské unie zavázaly chránit životní prostředí, patří plánovaný zákaz spalovacích motorů od roku 2035. I v tomto případě čeští politici usilují o změny.
„Věřím, že k tomu přehodnocení dojde,“ říká europoslanec Filip Turek (za Přísahu a Motoristy) s tím, že on sám pro to dělá maximum.
„Věřím, že i v tomto případě díky aktivnímu přístupu české vlády se podaří získat ve výsledku příznivější podobu návrhu i u Evropské komise i u Evropského parlamentu,“ dodává ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka.
