O elektroauta není zájem, říkají Turek s Jahnem

Podle Filipa Turka (nestr. za Přísahu a Motoristé sobě) se cíle Green Dealu ohledně elektromobility „v žádném případě, ani technicky, nepovede naplnit“. Spolu s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Martinem Jahnem poukazuje na to, že se prodeje elektroaut automobilkám nedaří, jelikož po nich není dostatečná poptávka a již vyčerpaly dotační programy. Ekonom Václav Vislous (Piráti) míní, že se to změní, až se elektrické vozy časem zlevní. Všichni tři hosté pořadu Otázky Václava Moravce pak kritizovali uvalení cel na elektroauta z Číny. Míní totiž, že situaci nevyřeší a mohou podnítit obchodní válku.

Míní, že splnit zákaz spalovacích motorů do roku 2035 může být reálné, protože se technologie posouvá velmi rychle. Podle něj je ale důležitější se bavit o tom, co bude v bezprostřední budoucnosti.

Podle Vislouse je pro lidi i automobilky nejdůležitější stabilita regulačního prostředí, tedy lidově řečeno, aby věděli, do čeho jdou. „Už teď je ale jasné, že elektromobilita je technologie, která bude do budoucna zcela jednoznačně levnější než ta tradiční,“ řekl. Tato cesta je podle něj nezvratná. A otázkou teď podle něj je, jak zajistit, aby se na této transformaci nejvíce podílel český automobilový průmysl.

Automobilky by při nedodržení omezení EU na výrobu a prodej aut se spalovacími motory zaplatily 15 miliard eur na pokutách, případně by pro jejich splnění musely omezit výrobu klasických aut. „Ten systém zásadním způsobem ohrozí naši profitabilitu, kterou potřebujeme na investice do výroby a vývoje,“ upozornil člen vedení Škody Auto Jahn. Musí podle něj zaznít, že elektrické vozy sice budou levnější, ale automobilový průmysl na nich nebude vydělávat. „Na elektroautech dnes nevydělává nikdo,“ prohlásil.

Uvalovat na čínské automobily cla by podle Jahna bylo „komické“. Míní, že to nic nevyřeší, protože to přístup země na evropský trh nezastaví. „Ta cla je nebudou bolet, zřejmě si v Evropě vybudují výrobu a ta cla nevyrovnají 25 let konsekventní průmyslové politiky, díky které Čína předběhla Evropu v mnoha oblastech technologického vývoje,“ předpokládá. Nyní se Evropa musí snažit to dohnat, dodal.