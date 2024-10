Green Deal není zelené šílenství, ale musíme na něj vydělat, míní Špicar

„Musíme se zaměřit na kapitálový trh. Když se podíváte na to, co dokáží Spojené státy nebo Čína právě s podporou inovativních firem, startupů, při podpoře jejich národních šampionů, tak je to hlavně díky kapitálovému trhu,“ zmínil Špicar. Evropa podle něho dostatek kapitálových trhů nemá, navíc jsou také rozdrobené.

EU by měla investovat do dopravní infrastruktury, shodli se Dvořák a Kovařík

Špicar také zmínil, že některé části Green Dealu obsahují technologicky a finančně nesplnitelné cíle. „To, co Evropa udělala špatně, například na rozdíl od Číny, je, že když máte trojúhelník, který má tři úhly – sociální, environmentální a ekonomický, tak nemůžete začít tím, že se tolik soustředíte na ten environmentální a zcela pominete ekonomický, protože ten to musí zaplatit,“ uvedl Špicar.

Upozorňuje, že na sociální a ekologickou politiku je nejprve potřeba si vydělat. „A to je něco, co Evropa neudělala dobře a Čína naopak skvěle. Přišla nejdříve s opravdu dobře vymyšlenou strategickou průmyslovou politikou, například v oblasti elektromobility, a potom se díky ní dostala k politice ekologické. Evropa to zkusila udělat obráceně a to prostě nefunguje,“ dodal.

Špicar se zároveň domnívá, že Green Deal není „zelené šílenství“. Země si podle něho uvědomují, že planetu je potřeba chránit a že „pokud to budou dělat dobře jako Číňani elektromobily, tak tím můžou získat komparativní výhodu“.