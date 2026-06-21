V přírodě, na zámku či v krojích. Některé školy předají vysvědčení netradičně

Tradiční předávání vysvědčení ve školních lavicích se na některých školách mění ve společenskou akci. Místo rychlého předání hodnocení od kantorů v rámci jedné vyučovací hodiny volí řada institucí netradiční předávání v jiných prostorách, než je půda školy – ať už v horské přírodě, na zámku, nebo v krojích.
Šesťáci ze Základní školy ve Vimperku letos zažijí netradiční ukončení školního roku. Se svojí třídní učitelkou se vydají na dvoudenní túru po Šumavě. Nejprve zamíří do národního parku, kde se naučí, jak se chovat v přírodě. Poté vyrazí na turistický výlet na Krásnou Horu a následně je čekají aktivity spojené s přípravou na spaní pod širým nebem.
„Budeme vyhodnocovat výzvy, které jsme si pro toto pololetí stanovili, hrát hry, a pokud nebudeme příliš unavení, v pátek v 00:01 si začneme předávat vysvědčení. A když usneme, tak to necháme až na ráno. Každé vysvědčení předávám jinak a originálně,“ popisuje učitelka Jana Doležalová.
Deváťáci v krojích
V Mutěnicích na Hodonínsku spojili předávání vysvědčení s lokálními tradicemi a folklorem. Všichni deváťáci, pokud mají tu možnost, přicházejí v tradičním kroji, a to už den před oficiálním termínem vydávání vysvědčení.
„Jelikož už je jim nějakých 15 či 16 let, tak jsou zapojení i do dalších lidových tradic v obci, hlavně do hodů. Stávají se součástí chasy, protože ke konci školního roku je dokonce obchází stárek a stárka z předchozího ročníku a oficiálně je zvou, aby rozšířili jejich kruhy. Z předávání vysvědčení v kroji se tak stává jakýsi rituál dospívání,“ doplnila zástupkyně ředitele ZŠ Mutěnice Miroslava Veselská k přesahu akce.
Ta se koná až odpoledne, aby se mohli přijít podívat rodiče i prarodiče. Tuto tradici dodržují v Mutěnicích už od roku 1989. „Kroje se dědí z generace na generaci. Můžete mít od tety rožky, od prababičky mašle, od babičky rukávce a kasanice nebo kordulu. Krása spočívá i v tom, že je tu touha mít kroj odlišný od ostatních. To nespočívá ve strojové výšivce, ale v hledání starých stařenek a babiček, které by kroj originálně vyšily a nazdobily. Strojení do dívčího kroje trvá někdy i hodinu,“ vysvětlil ředitel školy Zbyněk Andrýsek.
Gymnázium Přírodní škola, které navštěvuje stovka studentů, si zakládá na tom, že škola není jen budova. Proto si vysvědčení nepředávají v lavicích, ale na prostranství u kostela Panny Marie Sněžné v centru Prahy. Zde také roste takzvaný strom školy.
„Tato tradice vznikla již v devadesátých letech. Škola funguje od roku 1993 a ve svých začátcích nedisponovala stabilními prostory a často se stěhovala. Můj bratr tenkrát navrhl, že by bylo hezké, kdyby škola měla nějaké místo, které bude pořád stejné, i když se to sídlo může měnit. Strom symbolizuje něco, co roste a co se vyvíjí jako ti mladí lidé, kteří jsou v té škole,“ vysvětlil zakladatel školy František Tichý.
Vysvědčení z rukou prince a princezny
Základní škola Albrechtičky na Novojičínsku zase přesouvá předávání vysvědčení z lavic do nedalekého zámku Nová Horka. Škola se totiž nachází v chráněné krajinné oblasti kousek od zámku, kam s dětmi často chodí. Protože jde o malotřídku a pátou třídou zde děti končí, funguje ceremoniál na zámku jako jejich slavnostní ukončení docházky.
Pedagogové shánějí kostýmy, kde se dá – u divadelníků i v půjčovnách. „Letos žáky bude vítat princezna s princem. Celý rok jsme prožívali středověk, měli jsme na to nastavenou i školu v přírodě. Děti i rodiče oceňují netradiční nápady i naši ochotu jít do podobných akcí – třeba si na sebe vzít kostým a chvíli hrát,“ přiblížila letošní ročník ředitelka školy Hana Růžová.
Losování na ragbyovém hřišti
Soukromá Základní škola Talent ve Vyškově se rozhodla předat vysvědčení na místním ragbyovém hřišti. Toto místo si zvolili, protože se škola neustále rozrůstá a potřebuje větší prostor pro celou oslavu. Vedle toho si vedení pochvaluje to, že zvolené místo má k dispozici lavičky, stoly a možnost sportování.
„Vysvědčení vydáváme tak, že si všichni zúčastnění stoupnou do kruhu, učitelé si rozlosují vysvědčení a potom je předávají dětem. Kromě předání vysvědčení máme také přechodové rituály z jedné třídy do druhé nebo slavnostní rozloučení s deváťáky,“ popsala průběh ředitelka školy Lucie Zezulová.
Studenti z Církevní střední školy pedagogické a sociální v Bojkovicích ve Zlínském kraji se místo ve třídách scházejí v kostele, čímž udržují pevnou tradici, která na škole funguje už třicet let, tedy od jejího založení. Předávání vysvědčení je vždy spojeno se mší svatou. „Děkujeme Pánu Bohu za skončený školní rok, za studenty a za jejich blízké a rodiny. Má to duchovní rozměr, jelikož jsme církevní škola a klademe důraz na křesťanské hodnoty,“ vysvětlila zástupkyně bojkovické školy Ladislava Kolouchová.