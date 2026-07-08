ÚS: Část zákona o platech státních zástupců byla neústavní


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Část zákona o platech státních zástupců, která do délky započitatelné praxe potřebné pro postup do vyšší platové třídy nezahrnovala dobu rodičovské a mateřské, byla neústavní. Rozhodlo o tom plénum Ústavního soudu na návrh Obvodního soudu pro Prahu 1. Ustanovení platilo do konce loňského září, současný zákon už rodičovskou a mateřskou do délky praxe započítává.

Pražský soud se zabývá žalobou státní zástupkyně, která požaduje doplatek platu a náhrady za nevyčerpanou dovolenou necelé dva roky, kdy byla zařazena do nižšího platového stupně, protože se jí podle zákona do délky praxe nezapočítávala rodičovská a mateřská. Tuto část zákona označila za diskriminační a neústavní.

Obvodní soud s tímto stanoviskem souhlasil, žaloba se ale týkala už neplatné části zákona, a proto se obrátil na Ústavní soud.

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Ilustrační snímek

Plénum ÚS rozhodlo, že toto ustanovení bylo v rozporu s principem rovnosti a zákazem diskriminace ve spojení s právem na spravedlivou odměnu za práci. Soudce zpravodaj Josef Baxa uvedl, že soud pravidlo nezapočítávání mateřské a rodičovské testoval na třech modelových případech.

„Zjistili jsme, že ve dvou z nich se podle tohoto ustanovení postupovalo jinak než v případě třetím, přičemž záleželo na tom, v kterém období kariéry odešly ženy na mateřskou dovolenou. Rozdíl v platu přitom činil až dvacet procent,“ upozornil Baxa.

Ustanovení nevynechávat

Obvodní soud tak v projednávaném případu nemá ustanovení vynechávající rodičovskou a mateřskou z doby započitatelné praxe vynechávat.

„Závěry vyslovené v tomto nálezu se uplatní nejen v tomto konkrétním případě, ale jsou podle ústavy závazné pro všechny – státu však svědčí možnost námitky promlčení. To zjednodušeně uvedeno znamená, že se důsledky závazného nálezu plně uplatní v těch případech, v nichž se státní zástupkyně a zástupci obrátili na obecné soudy s žalobou na doplacení platu včas,“ uvedl Baxa.

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