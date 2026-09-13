Radila jsem estébákům, jak napsat cvičení z ruštiny, vzpomíná na výslech Dvořáková


před 2 hhodinami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Šestadevadesátiletá Bohumila Dvořáková zažila nacistickou okupaci i komunistické represe. Jako mladá pomáhala otci v protinacistickém odboji, později ji vyslýchala Státní bezpečnost. Zapojila se také do podpory podzemní církve. Krátce před rokem 1989 emigrovala za dcerou do Austrálie, kde šířila informace o pronásledování věřících v Československu.

„Tohle je můj památník, 80 let starý, kam se podepsali Američani a nechali adresy, když nás osvobodili,“ ukázala 96letá Bohumila Dvořáková knihu štábu ČT. Jako mladá dívka pomáhala otci ve válečném protinacistickém odboji v ilegální skupině Niva.

„Já si pamatuji, že jsem poprvé a asi naposled viděla otce plakat po Mnichovu, když nás všichni zradili,“ vzpomíná pamětnice.

„Od prvního října 1938 se k zemi hroutily hraniční sloupy vyznačující do té doby československé státní hranice. Ještě si mysleli, že za to budeme vděční. Proto teď, když jde o Ukrajinu, tak mně to připadá totéž,“ říká seniorka.

Ilegální skupina, která vznikla na Strakonicku a Domažlicku v březnu 1945. Podléhala Radě tří a měla i kontakty do zahraničí. Skupině velel poručík Vladimír Bláha. Skupina sehrála klíčovou roli při květnovém povstání a osvobození Strakonic. Povstání a akce Nivy připravily půdu pro klidnější převzetí města, do kterého 6. května 1945 dorazila 94. divize americké armády. 

zdroj: mistapametinaroda.cz

StB horší než gestapo

Za války provedlo u její rodiny domovní prohlídku gestapo. Druhou pak v padesátých letech Státní bezpečnost. Jejího otce zatkli, odsoudili a odvezli do uranových dolů. „Prohlídka gestapa byla mírnější než ta Státní bezpečnosti. Ti rozházeli, zničili a ukradli, co se dalo,“ popisuje.

Státní bezpečnost pronásledovala Bohumilu Dvořákovou i v době, kdy už s rodiči nežila. „To bylo v lednu 1953, odvezli mě na nábřeží a tam ten vyšetřovatel říkal: My máme důkazy. Váš otec nám to řekl. Tam mě drželi od rána do večera a vždycky se tam střídali. Já jsem řekla, že mám doma malé dítě – a oni, že se o něj postarají,“ popisuje výslech.

Přenášela zbraně i motáky. Dana Milatová se do odboje zapojila už jako školačka
Dana Milatová (rozená Gajdošíková) v roce 1943

Nabídka spolupráce v podobě kurzů ruštiny

Když zjistili, že mluví rusky, využili jejích znalostí a požádali ji o pomoc s testem z tohoto jazyka. „Takže já radila estébákům, jak napsat cvičení z ruštiny. Výsledek všeho byl, že k večeru přišel hlavní estébák, který mě nechal zatknout, a říkal: Podívejte se, musíme to nějak skončit, nejlepší by bylo, kdybyste nám pomáhala. Pro celou rodinu, pro otce, by to bylo nejlepší. A aby to nebylo nápadné, tak byste mohla vést kurzy ruštiny pro příslušníky bezpečnosti. Jednou týdně byste sem chodila a vždycky bychom si pohovořili. A já řekla ne,“ vzpomíná seniorka.

Koncem šedesátých let Dvořákové tragicky zemřeli syn a manžel. Tehdy se rozhodla koupit chalupu v Jáchymově. „Tam začalo všechno kolem undergroundu. My jsme tam chodili do kostela, tam byl páter Vinklárek, který byl dominikán. Všechny řády, jak víte, byly ilegální,“ vysvětluje.

Zemřel kardinál Dominik Duka
Dominik Duka (1. dubna 2025)

Podzemní církev

Podzemní církev měla silnou základnu na jižní Moravě. Její další významnou baštou byly jižní Čechy. Po páteru Vinklárkovi přišel do Jáchymova mladý Dominik Duka, který Bohumilu po její osobní tragédii motivoval k životu.

„Byla jsem zničená ztrátou těch mých dvou hochů. Dominik, ale hlavně Jordán (Vinklárek), mi řekli, že nemám láteřit a uzavírat se v bolesti, ale mám něco dělat, třeba jim pomáhat. Tak jsem pomáhala, jak jsem mohla,“ přiblížila pamětnice.

Před sto lety se narodil biskup Davídek. Za komunismu tajně vysvětil tři ženy i ženaté muže
Felix Maria Davídek

Mezitím se dcera Iva provdala za australského státního příslušníka a mohla legálně odjet na Západ. „A mně povolili tím pádem cesty, protože moje dcera byla legálně vystěhovaná,“ vysvětluje seniorka.

Emigrace do Austrálie

Do roku 1988 se Bohumile Dvořákové podařilo vycestovat za železnou oponu třikrát. V Austrálii i ve Spojených státech šířila zprávy o represích totalitního režimu vůči věřícím v Československu. Rok před sametovou revolucí emigrovala za dcerou do Austrálie.

„To jsme nevěděli, že je jen rok. Já hned přijet nemohla, protože jednou z podmínek toho občanství, které jsem tam dostala, bylo, že dva roky nesmím nikam jet. Tak jsem protelefonovala majlant, jak jsem věčně volala do Prahy,“ vzpomíná.

„Jsem opravdu hluboce věřící člověk a vždycky jsem se snažila, abych nedělala nic proti Desateru přikázání,“ uzavírá své vyprávění.

Výběr redakce

Burza kryptoměn sponzorovala polskou pravici i sport, její krach řeší policie

Burza kryptoměn sponzorovala polskou pravici i sport, její krach řeší policie

před 3 hhodinami
Koalice řeší zpřísnění vyhošťování trestaných cizinců. Shodu ale zatím nenašla

Koalice řeší zpřísnění vyhošťování trestaných cizinců. Shodu ale zatím nenašla

před 4 hhodinami
Zlatého lva získala v Benátkách Woman Unknown, porota ocenila dokument Naza

Zlatého lva získala v Benátkách Woman Unknown, porota ocenila dokument Naza

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Nejen Louvre. Ve Francii přibývá krádeží uměleckých děl

Nejen Louvre. Ve Francii přibývá krádeží uměleckých děl

před 14 hhodinami
Ruské útoky zabíjely v Záporoží, Kryvém Rihu, Kramatorsku i Žytomyrské oblasti

Ruské útoky zabíjely v Záporoží, Kryvém Rihu, Kramatorsku i Žytomyrské oblasti

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
V Alpách zahynul český horolezec, zasáhlo ho padající kamení

V Alpách zahynul český horolezec, zasáhlo ho padající kamení

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Filipínští záchranáři našli na shořelém trajektu dalších 41 těl, obětí je 76

Filipínští záchranáři našli na shořelém trajektu dalších 41 těl, obětí je 76

před 18 hhodinami
Farageova Reform UK dostala v krátké době druhý rekordní dar

Farageova Reform UK dostala v krátké době druhý rekordní dar

před 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

VideoInspiroval Hrabala i underground. Vycházejí poslední Sebrané spisy Ladislava Klímy

Spisovatel a filozof Ladislav Klíma inspiroval řadu dalších umělců, včetně Bohumila Hrabala nebo představitelů undergroundu. Před třiceti lety vyšel první díl jeho spisů v nákladu přes tisíc kusů. Poslední díl jeho Sebraných spisů vychází nyní. Obsahuje překlady dramat, Klímovy divadelní hry i dramata, která napsal spolu s Arnoštem Dvořákem. Například satiru Matěj Poctivý. Jde o kritiku prvorepublikové společnosti, která byla uvedena v Národním divadle v roce 1922. Stažená byla téměř ihned po premiéře. Klíma byl těžký kuřák a alkoholik, který zemřel v roce 1928 v devětačtyřiceti letech na tuberkulózu. Jeho teď už kompletně vydané spisy čítají téměř šest tisíc stran.
před 1 hhodinou

Radila jsem estébákům, jak napsat cvičení z ruštiny, vzpomíná na výslech Dvořáková

Šestadevadesátiletá Bohumila Dvořáková zažila nacistickou okupaci i komunistické represe. Jako mladá pomáhala otci v protinacistickém odboji, později ji vyslýchala Státní bezpečnost. Zapojila se také do podpory podzemní církve. Krátce před rokem 1989 emigrovala za dcerou do Austrálie, kde šířila informace o pronásledování věřících v Československu.
před 2 hhodinami

VideoVýjezdů horských záchranářů přibylo, nejčastěji se zraňovali cyklisté

Oproti minulým rokům měli v letošní letní sezoně horští záchranáři o patnáct procent zásahů víc. Za tímto nárůstem je dle nich vyšší návštěvnost hor. Nejčastější jsou úrazy cyklistů, následují pěší turisté, méně často jde o pracovníky chat a hotelů. „Letos skoro 50 procent úrazů bylo z řad cyklistů, obliba trail parku roste,“ popsal člen krušnohorské horské služby Lukáš Jelínek. Vůbec nejvíc práce měli o prázdninách záchranáři v Jeseníkách, kde pomáhali čtyřem stovkám pacientů. Dohromady se o bezpečí lidí na horách stará ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému zhruba 120 profesionálních a asi 350 dobrovolných horských záchranářů.
před 3 hhodinami

Koalice řeší zpřísnění vyhošťování trestaných cizinců. Shodu ale zatím nenašla

Koaliční politici se neshodují v přístupu vůči cizincům, kteří v Česku spáchají trestný čin. Zatímco ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) chce vyhošťovat jen za závažné, například násilné, zločiny, hnutí SPD prosazuje vykázání ze země za všechny úmyslné prohřešky. Opozice zpřísnění nepodporuje. Za dostatečnou má už současnou úpravu.
před 4 hhodinami

VideoNoční jízdy i závody v ulicích. Policie i radnice cílí na hlučná auta i motorky

Hlučná a často nelegálně upravená auta a motorky řeší policisté i některé radnice. Obyvatelé si stěžují především na noční jízdy, hlasité výfuky nebo závodění v ulicích. V Ostravě policisté při třech speciálních akcích za poslední měsíc zkontrolovali přes čtyři sta vozidel a odhalili desítky přestupků. Praha zase po vzoru Olomouckého kraje pořídila mobilní hlukoměr, který má pomoci odhalovat vozy překračující povolené limity. Pokud se jeho využití v praxi osvědčí, dopravní policie by mohla pořídit další přístroje.
před 14 hhodinami

Dopravní fond má mít rekordních 183 miliard. Opozice volá po jasných prioritách

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) by měl příští rok hospodařit s rekordní částkou přesahující 183 miliard korun. Oproti letošku tak má mít k dispozici bezmála o čtrnáct miliard více. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by mělo získat 87 miliard korun, Správa železnic téměř 78 miliard. Podíl státu na financování dopravních staveb bude příští rok větší než v minulosti. Opozice požaduje jasnější stanovení priorit u jednotlivých projektů.
před 14 hhodinami

V Alpách zahynul český horolezec, zasáhlo ho padající kamení

Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec, informovala v sobotu agentura AFP nebo místní list Le Dauphiné Libéré. Muže kolem čtyřiceti let při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem na trase na Mont Blanc zasáhlo padající kamení. Informaci následně ČTK potvrdil i mluvčí tuzemského ministerstva zahraničních věcí.
včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů probrali vztahy mezi prezidentem a premiérem

Ještě nedávno odmítal premiér Andrej Babiš (ANO) obnovit schůzky s prezidentem Petrem Pavlem. V pondělí se ale premiér s prezidentem setkají. Řešit mají zahraniční politiku. „Určitě jsme svědky dobré vůle scházet se,“ uvedl v pátečních Událostech, komentářích exministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL). „Je velmi dobře, že se scházejí, že se obnovily schůzky mezi předsedou vlády a prezidentem republiky,“ dodal. „Teoreticky by na smíru měli mít zájem oba,“ míní analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek (Piráti). Platí ale podle něj, že zahraniční politika je do velké míry „zajatcem“ politiky vnitřní. Debatou provázel Petr Obrovský.
před 21 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

„Utekl jsem zdaleka. Musím pomáhat lidem, kteří zůstali doma,“ říká Súdánec v Ceutě

11. 9. 2026
Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

Za nezájmem estonské mládeže o politiku je i nedostatek lákavých kandidátů

11. 9. 2026
Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

Památník polských vyhnanců v sibiřském městě strhli, nahradil ho pomník ruským vojákům

10. 9. 2026
Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

Studie spojuje nadměrné noční osvětlení se změnami ve struktuře a funkci srdce

10. 9. 2026
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

9. 9. 2026
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

9. 9. 2026
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026