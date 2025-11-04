Zemřel kardinál Dominik Duka


4. 11. 2025

Ve věku 82 let zemřel emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Oznámilo to pražské arcibiskupství. Duka byl pražským arcibiskupem víc než dvanáct let do roku 2022. V čele katolické církve vyjednal církevní restituce. Pohřební mše svatá se uskuteční 15. listopadu v pražské katedrále svatého Víta.

Podle arcibiskupství Duka zemřel ve tři hodiny ráno v úterý 4. listopadu. Přesná příčina není zatím známá.

„Se zesnulým se bude možno osobně rozloučit v kostele Všech svatých ve čtvrtek 13. a pátek 14. listopadu od 12.00 do 18.00,“ uvedlo pražské arcibiskupství na svém webu. Také poděkovalo Ústřední vojenské nemocnici v Praze za péči, kterou Dukovi věnovala.

Předchozí zdravotní potíže

Emeritní arcibiskup v této nemocnici v pondělí 6. října podstoupil akutní operaci. Dvaaosmdesátiletý kardinál v minulých dnech na facebooku uvedl, že v některých chvílích byl blízko smrti, a poděkoval lidem za podporu modlitbami. V sobotu byl pak do nemocnice opět převezen poté, co ho o dva dny dříve lékaři propustili domů.

Před opětovnou hospitalizací uvedl Duka v rozhovoru pro Katolické noviny, že musel podstoupit několik operací. „Já jsem byl teď na operačním stole čtyřikrát a dvakrát šlo opravdu o velký výkon těch, kteří mě vlastně vrátili ke zdraví – nebo spíše do života,“ řekl. Doplnil tehdy, že se kvůli omezením spojeným s operacemi a následnou léčbou určitě neobjeví na veřejnosti nejméně do Vánoc.

Duka v roce 2021 prodělal nákazu koronavirem, ale nemoc covid-19 u něj měla podle tehdejšího vyjádření arcibiskupství mírný průběh.

„My jako Česká republika tím přicházíme o kardinála. (...) Je otázka, zda v nějaké dohledné době dostaneme kardinála nového. Je to pro nás poněkud bezprecedentní situace, protože jsme byli na tohoto kardinála dlouhodobě zvyklí,“ popsal redaktor ČT Dušan Šulc.

„Dominik Duka přicházel do Prahy jako muž, od kterého se čekalo, že naváže na otevřenější politiku Miloslava Vlka, na větší otevírání církve, na nastolování témat, která budou moderní. To se úplně nevyplnilo. Naopak pan kardinál Duka začal postupem let tíhnout spíše ke konzervativnější části katolické církve a bylo to vidět i v posledních letech,“ shrnul Šulc. 

42 minut
Studio ČT24: Zemřel Dominik Duka
Zdroj: ČT24

Za komunismu působil v ilegalitě a byl vězněn

V pořadí 36. pražský arcibiskup se narodil 26. dubna 1943, pokřtěn byl jako Jaroslav. Jeho otec sloužil u protektorátního vládního vojska, později přeběhl v Itálii ke spojencům a konec války strávil v pozemních jednotkách Královského letectva (RAF), po únoru 1948 byl několik let vězněn.

Po maturitě na gymnáziu pracoval Duka ve strojírnách, kde se vyučil zámečníkem a teprve po dvouleté vojně ho v roce 1965 přijali na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích.

Dominikem se Duka stal po vstupu mezi dominikány v roce 1968. Vysvěcen byl v červnu 1970, jako kněz mohl působit jen pět let, pak přišel o tehdy nezbytný státní souhlas a patnáct let rýsoval ve Škodě Plzeň.

I nadále se věnoval duchovní činnosti a v letech 1981 až 1982 byl kvůli tomu vězněn v Plzni na Borech, kde se setkal i s pozdějším prezidentem Václavem Havlem. V dominikánském řádu přesto zůstal činný a v roce 1986 stanul v jeho čele. Vedl ho pak až do jmenování biskupem v Hradci Králové v roce 1998.

Mše nemá nic společného s nějakými výroky, říká Duka ke Kirkovi
Konzervativní aktivista Charlie Kirk

Pražským arcibiskupem byl přes dvanáct let

Úřadu pražského arcibiskupa se Duka ujal v dubnu 2010 a o dva roky později jej tehdejší papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem. V roce 2018, kdy dosáhl věku 75 let, nabídl Duka v souladu s církevními předpisy svou rezignaci, papež František jej ale ještě více než čtyři roky ponechal ve funkci.

Až v roce 2022 oznámil Vatikán jméno jeho nástupce, kterým se od 2. července stal tehdejší olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

V čele katolické církve vyjednal církevní restituce. Od prezidenta Miloše Zemana v roce 2016 obdržel Řád bílého lva, předtím dostal v roce 2001 od prezidenta Havla medaili Za zásluhy.

Kritizovaný i oceňovaný kardinál Duka odchází z funkce pražského arcibiskupa
Kardinál Dominik Duka

