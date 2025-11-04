„Silná osobnost s výraznými názory.“ Politici vzpomínají na Duku

Politici na kardinála Dominika Duku vzpomínají jako na silnou osobnost s výraznými názory. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) byl významnou osobností nejen katolické církve, ale i veřejného života. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ho vnímal jako muže pevné víry, který po dlouhá léta spoluutvářel duchovní i společenský život. Bývalý prezident Miloš Zeman si Duku pamatuje jako laskavého a moudrého kněze.
„Odešel laskavý a moudrý kněz, protiklad inkvizičních typů některých českých kněží. Bývalý kardinál, bojovník za kulturní normalitu, se dožil požehnaných let,“ řekl ČT Zeman.
Premiér Fiala poznal Duku v 80. letech. „Vážil jsem si jeho statečnosti a aktivit v době totality a oceňoval jsem jeho důležitou roli při obnově církve v demokratické společnosti, kterou sehrával, ať už jako představitel řádu nebo později v biskupské službě. Ať odpočívá v pokoji,“ napsal premiér na síti X.
„Zprávu o úmrtí Dominika Duky jsem přijal se smutkem a s respektem k jeho životnímu příběhu. Byl to člověk, který v době komunistického režimu prokázal skutečnou statečnost,“ uvedl dosluhující ministr kultury Martin Baxa (ODS). Připomněl, že Duka patřil k duchovním, kteří působili v takzvané podzemní církvi, tajně sloužili mše, vzdělávali mladé lidi a udržovali víru tam, kde měla být umlčena.
Po roce 1989 se stal Duka jednou z nejvlivnějších postav katolické církve a veřejného života. „Jeho působení zanechalo trvalou stopu – jak obdivovanou, tak kritizovanou. Jeho život vypovídá o složitosti českých dějin 20. století i o proměnách naší společnosti po pádu komunistické diktatury,“ sdělil Baxa. Byl to muž s výraznými názory a silnou osobností, která dokázala zaujmout, byť se naše názory někdy rozcházely, dodal.
„Odešla velká osobnost, muž pevné víry, který po dlouhá léta spoluutvářel duchovní i společenský život naší země. Měl jsem ho velmi rád a rád jsem naslouchal jeho laskavému hlasu. Upřímnou soustrast jeho blízkým, přátelům a všem, pro které byl oporou i inspirací,“ napsal na síti X předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
Podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové byl Duka člověkem hluboké víry, velké lidskosti, laskavosti a moudrosti.
Vystrčil: Jeho příběh zaslouží respekt a uznání
Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vzpomněl knihu rozhovorů s Dukou s názvem V Duchu pravdy. „In Spiritu Veritas (V Duchu pravdy) bylo také biskupské heslo kardinála Duky. Jeho životní příběh, ve kterém se nebál nesvobody a nepochopení, zaslouží respekt a uznání,“ sdělil.
Předseda lidovců a končící ministr zemědělství Marek Výborný si Duku pamatuje jako brilantního učitele na fakultě v Olomouci nebo jako diecézního biskupa, který inspirativně zdůrazňoval, aby se církev neuzavírala do ghetta. „Byť jsem zvláště v poslední době nemohl sdílet některé jeho pohledy a názory, děkuji mu za vše, co pro církev i společnost vykonal dobrého. Nejen v době komunistického pronásledování, ale i při obnově svobodné společnosti. Byl velkým zastáncem svobody a spravedlnosti,“ napsal Výborný.
„Odchází významná osobnost s pozoruhodným životním příběhem, která po léta inspirovala věřící k naději, pokoře a lásce k bližnímu. Jeho hlas pro křesťanské hodnoty bude chybět celé společnosti,“ uvedl ministr ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).
Místopředseda ODS Martin Kupka (ODS) si Duky vážil pro jeho pevné postoje proti všem projevům nesvobody, vytrvalý boj proti komunistickému režimu a jeho oddanou celoživotní službu Bohu a lidem.
Šéf Motoristů Petr Macinka napsal, že Duka bojoval statečně za hodnoty, jimž byl oddán. „Za víru, za spravedlnost, za morálku i za milosrdenství, a to daleko za hranicemi církevního světa. Pro českou společnost je to těžká ztráta,“ poznamenal.