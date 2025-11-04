„Silná osobnost s výraznými názory.“ Politici vzpomínají na Duku


Politici na kardinála Dominika Duku vzpomínají jako na silnou osobnost s výraznými názory. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) byl významnou osobností nejen katolické církve, ale i veřejného života. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ho vnímal jako muže pevné víry, který po dlouhá léta spoluutvářel duchovní i společenský život. Bývalý prezident Miloš Zeman si Duku pamatuje jako laskavého a moudrého kněze.

„Odešel laskavý a moudrý kněz, protiklad inkvizičních typů některých českých kněží. Bývalý kardinál, bojovník za kulturní normalitu, se dožil požehnaných let,“ řekl ČT Zeman.

Premiér Fiala poznal Duku v 80. letech. „Vážil jsem si jeho statečnosti a aktivit v době totality a oceňoval jsem jeho důležitou roli při obnově církve v demokratické společnosti, kterou sehrával, ať už jako představitel řádu nebo později v biskupské službě. Ať odpočívá v pokoji,“ napsal premiér na síti X.

„Zprávu o úmrtí Dominika Duky jsem přijal se smutkem a s respektem k jeho životnímu příběhu. Byl to člověk, který v době komunistického režimu prokázal skutečnou statečnost,“ uvedl dosluhující ministr kultury Martin Baxa (ODS). Připomněl, že Duka patřil k duchovním, kteří působili v takzvané podzemní církvi, tajně sloužili mše, vzdělávali mladé lidi a udržovali víru tam, kde měla být umlčena.

Po roce 1989 se stal Duka jednou z nejvlivnějších postav katolické církve a veřejného života. „Jeho působení zanechalo trvalou stopu – jak obdivovanou, tak kritizovanou. Jeho život vypovídá o složitosti českých dějin 20. století i o proměnách naší společnosti po pádu komunistické diktatury,“ sdělil Baxa. Byl to muž s výraznými názory a silnou osobností, která dokázala zaujmout, byť se naše názory někdy rozcházely, dodal.

Zemřel kardinál Dominik Duka
Dominik Duka (1. dubna 2025)

„Odešla velká osobnost, muž pevné víry, který po dlouhá léta spoluutvářel duchovní i společenský život naší země. Měl jsem ho velmi rád a rád jsem naslouchal jeho laskavému hlasu. Upřímnou soustrast jeho blízkým, přátelům a všem, pro které byl oporou i inspirací,“ napsal na síti X předseda hnutí ANO Andrej Babiš.

Podle místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové byl Duka člověkem hluboké víry, velké lidskosti, laskavosti a moudrosti.

Vystrčil: Jeho příběh zaslouží respekt a uznání

Šéf Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vzpomněl knihu rozhovorů s Dukou s názvem V Duchu pravdy. „In Spiritu Veritas (V Duchu pravdy) bylo také biskupské heslo kardinála Duky. Jeho životní příběh, ve kterém se nebál nesvobody a nepochopení, zaslouží respekt a uznání,“ sdělil.

Předseda lidovců a končící ministr zemědělství Marek Výborný si Duku pamatuje jako brilantního učitele na fakultě v Olomouci nebo jako diecézního biskupa, který inspirativně zdůrazňoval, aby se církev neuzavírala do ghetta. „Byť jsem zvláště v poslední době nemohl sdílet některé jeho pohledy a názory, děkuji mu za vše, co pro církev i společnost vykonal dobrého. Nejen v době komunistického pronásledování, ale i při obnově svobodné společnosti. Byl velkým zastáncem svobody a spravedlnosti,“ napsal Výborný.

„Odchází významná osobnost s pozoruhodným životním příběhem, která po léta inspirovala věřící k naději, pokoře a lásce k bližnímu. Jeho hlas pro křesťanské hodnoty bude chybět celé společnosti,“ uvedl ministr ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Místopředseda ODS Martin Kupka (ODS) si Duky vážil pro jeho pevné postoje proti všem projevům nesvobody, vytrvalý boj proti komunistickému režimu a jeho oddanou celoživotní službu Bohu a lidem.

Šéf Motoristů Petr Macinka napsal, že Duka bojoval statečně za hodnoty, jimž byl oddán. „Za víru, za spravedlnost, za morálku i za milosrdenství, a to daleko za hranicemi církevního světa. Pro českou společnost je to těžká ztráta,“ poznamenal.

