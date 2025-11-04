Často zvedl hlas, ale měl obrovské znalosti, říká o Dukovi Graubner

Kardinálovi Dominiku Dukovi záleželo na budování vztahů se společností a také na výuce náboženství, řekl pražský arcibiskup Jan Graubner. Ocenil zároveň výsledek Dukova vyjednávání s prezidentem Václavem Klausem o katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Graubner vystřídal Duku v čele pražského arcibiskupství v červenci 2022. Na Duku vzpomínají i další církevní představitelé.
„Určitě mu hodně záleželo na výuce náboženství, na formaci dětí a mládeže a až do posledních dní, kdy jsme o tom už v době jeho nemoci zavzpomínali, bylo vidět, že to nese pořád jako problém,“ řekl Graubner.
Duka podle něj vynaložil úsilí, aby se podařilo rozvinout v této oblasti projekty jako například vstupy školáků do kostelů, aby se seznámili s náboženským světem. „Nepodařilo se mu zavést náboženství do škol, i když existují výjimky, a to mu hodně leželo na srdci a dost se tomu věnoval, i když sám konstatoval, že tam úspěšný nebyl, že je potřeba pokračovat,“ dodal Graubner.
Dukovi záleželo podle pražského arcibiskupa taky na tom přivést k hlubšímu přemýšlení nebo i k náboženskému pohledu politické osobnosti, řekl Graubner k setkávání Duky s politiky.
Odkaz v katedrále svatého Víta
Pražský arcibiskup se domnívá, že v souvislosti s Dukovým odkazem se určitě bude mluvit o církevních restitucích. Vzpomenul rovněž dohodu o katedrále svatého Víta. „Myslím, že výsledek byl dobrý, a já jsem rád, že je to tak, jak to je,“ řekl. O chrám se nyní po letech sporů starají stát a katolická církev společně, jak určila dohoda podepsaná Dukou a Klausem v květnu 2010.
Ve svatovítské katedrále zůstane Dukův podpis ve varhanách, které byly jeho velkým přáním a hodně se za ně zasadil, připomněl Graubner. Nové varhany dostala katedrála za peníze z téměř deset let trvající veřejné sbírky letos, nyní je varhanáři ladí. První koncert s posvěcením varhan by se měl odehrát příští rok v červnu.
Graubner také zavzpomínal na Dukovu osobnost. „Určitě to bude projev cholerické nátury, často dovedl zvednout hlas i ruce při diskuzi, ale vedle toho je hodně veliká sečtělost a dobrá paměť. V diskusi sice odskakoval od tématu, protože si vzpomněl ještě na něco, co k tomu přidat, ale byla to obrovská zásoba informací, které nosil v hlavě,“ řekl pražský arcibiskup.
I dnes je podle Graubnera důležité Dukovo biskupské heslo In spiritu veritatis (V duchu pravdy). „Jsme stále hledači pravdy, za kterou se chceme stavět, ale kterou chceme přijímat, i když je někdy nepříjemná,“ doplnil.
Nuzík: Duka stál odvážně na straně pravdy
Duka po zkušenostech z pronásledování a věznění za komunismu stál odvážně na straně pravdy, Česko ztrácí významnou osobnost, uvedl olomoucký arcibiskup Josef Nuzík.
„Pana kardinála Dominika jsem vnímal jako vzdělaného muže s nesmírně širokým pohledem na lidský život. Pod komunistickou diktaturou zakusil kvůli své víře pronásledování a věznění a tato zkušenost z něj vytvořila duchovního horlivé až bojovné povahy, který stál odvážně na straně pravdy, přitom ale měl dobré a přátelské srdce,“ napsal na Facebooku Nuzík.
Biskup litoměřické diecéze Stanislav Přibyl s Dukou čtyři roky spolupracoval jako generální sekretář České biskupské konference, když Duka byl jejím předsedou. Připomněl spojení Duky právě s litoměřickou diecézí.
„V diecézi bylo jeho srdci blízké především Jablonné v Podještědí se svatou Zdislavou a s jeho spolubratry dominikány, potom také Varnsdorf, odkud pocházela část jeho rodiny. Na kněze byl vysvěcen v roce 1970 litoměřickým biskupem Štěpánem Trochtou v kapli svatého Vavřince v litoměřické biskupské rezidenci. V rezidenci jsme za něj také obětovali mši svatou dnes ráno v šest hodin,“ připomněl biskup.
Dominikáni v Jablonném v Podještědí uctí památku kardinála vlajkou i sobotní mší. Duka tam v minulosti pomáhal při obnově baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy, jež je národní kulturní památkou.
Šel s kůží na trh, míní Malý
Duka byl podle emeritního biskupa Václava Malého pastýřem, který usiloval o to, aby církev prezentovala jasně zásady důstojného života vyplývající z evangelia, neopomíjela žádnou sociální vrstvu společnosti. „Nepodléhal davovému smýšlení a neskrýval se za jiné. Šel s kůží na trh. S pozorností jsem naslouchal jeho znalostem z historie. Měli jsme dobrý vzájemný vztah, i když ne ve všem jsem s ním souhlasil,“ sdělil Malý.
„Děkuji za jeho pevnou víru, neúnavnou službu církvi a vlasti a za jeho svědectví odvahy v těžkých dobách. Prosím Pána, ať mu dá odměnu věrného služebníka v nebeském domově,“ uvedl na webu diecéze ostravsko-opavský biskup Martin David.
Pro dominikány byl zesnulý kardinál Duka vůdčí osobností. „Dominikánský řád se loučí s někým, kdo byl v něm výraznou postavou jako otec a vůdčí osobnost. Mnozí bratři a sestry mu vděčí za mnohé, za jeho odvahu, nasazení, pochopení, za duchovní otcovství, které pro mnohé dokázal naplnit,“ prohlásil provinciál dominikánského řádu Lukáš Fošum. Podle něho byl Duka osobností řádu a církve už za komunismu.
Zemřelého kardinála si v příštích dnech připomenou také věřící ve Zlínském kraji. „Na mnoha místech pana kardinála určitě vzpomenou při mši. Neorganizujeme to ale z arcibiskupství a je to na iniciativě jednotlivých farností,“ řekl mluvčí olomouckého arcibiskupství Jiří Gračka.