Smrt amerického konzervativního aktivisty Charlieho Kirka rozpoutala lavinu reakcí po celém světě. Nejen kvůli samotnému atentátu, ale i kvůli tomu, jak se mluví o mužově odkazu. Kardinál Dominik Duka za Kirka sloužil zádušní mši v pražském Týnském chrámu. Krok vyvolal řadu emocí, podle Duky je ale mše sloužená za každého člověka.
Mše nemá nic společného s nějakými výroky, říká Duka ke Kirkovi
Duka se o Kirkovi dozvěděl až poté, co byl na amerického aktivistu spáchaný atentát. Uvedl, že do Týnského chrámu byl pozván, aby za něj sloužil mši. Vedle Kirka zmínil i nedávnou vraždu ukrajinské uprchlice (Iryny Zarutské, pozn. red.) nebo střelbu na církevní škole (v Minnesotě, pozn. red).
„V této souvislosti jsem považoval za navýsost důležité upozornit, že takovým způsobem nelze ve společnosti jednat,“ říká církevní hodnostář. Kritika zádušní mše mu prý „ukázala, jak hluboko klesla naše společnost“.
Moderátorka Tereza Řezníčková Duku konfrontovala s některými výroky Kirka, které údajně mohly být pro některé lidi zraňující a dotyční tak teď mohou mít pocit, že je církev legitimizuje. Podle Duky ale „mše nemá nic společného s nějakými výroky“, sloužená je mimo jiné za Kirkovu manželku a děti. „Mše se slouží za každého člověka. Za to, aby tento člověk byl přijat do věčné slávy,“ sdělil.
Na bohoslužbě se prý „neděly žádné nepřístojnosti“. „Když za mnou přijdete, že zastřelili prezidenta (Joea) Bidena, tak si můžete být jistá, že ta bohoslužba bude,“ tvrdí Duka. Uvedl, že se na mši modlili i za demokratickou političku Melissu Hortmanovou a jejího manžela, kteří byli zavražděni v červnu.