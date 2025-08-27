Střelec v Minneapolisu zabil nejméně dvě děti

Souhrn dne
V areálu soukromé základní katolické školy v americkém Minneapolisu ve státě Minnesota střílel muž. Na místě jsou nejméně dva mrtví a sedmnáct zraněných. Prezident USA Donald Trump uvedl, že byl o střelbě informován a že je na místě FBI. Střelec po činu spáchal sebevraždu.

Při střelbě zemřely dvě děti ve věku osm a deset let, uvedl podle AP šéf tamní policie Brian O'Hara. Sedmnáct osob je zraněno, včetně 14 dětí, z nichž dvě jsou v kritickém stavu, dodal. Osoby v kritickém stavu již byly převezeny do blízkých nemocnic.

Útočník střílel podle policie puškou oknem na děti sedící v lavicích kostela při ranní mši. Ozbrojen byl kromě pušky také brokovnicí a pistolí. Brokovnicí se později na místě zastřelil.

Soukromá základní škola má podle AP okolo 395 žáků a před dvěma dny zahájila nový školní rok.

Na amerických základních a středních školách došlo letos k více než 140 případům střelby, píše AP s odvoláním na údaje databáze K-12 School Shooting Database.

