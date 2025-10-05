Den po volbách do Poslanecké sněmovny, v nichž zvítězilo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta, se v Otázkách Václava Moravce sešli zástupci šesti uskupení, která překonala pětiprocentní hranici a dostala se tak do dolní komory parlamentu. Pozvání do pořadu přijali místopředseda ANO Karel Havlíček, místopředseda ODS Martin Kupka, místopředsedkyně STAN Michaela Šebelová, předseda Pirátů Zdeněk Hřib, místopředseda SPD Radim Fiala a předseda Motoristů Petr Macinka.
Vítězné ANO získalo 80 mandátů. Na druhé pozici skončila koalice SPOLU se ziskem 23,4 procenta, což stačilo na 52 křesel v dolní komoře. Hnutí STAN volilo 11,2 procenta voličů, což mu zajistilo 22 mandátů. Necelých devět procent voličů podpořilo Piráty, kteří získali osmnáct mandátů. Hnutí SPD získalo 7,8 procenta hlasů, bude mít ve sněmovně patnáct poslanců. Pro Motoristy pak hlasovalo 6,8 procenta voličů, což jim zajistilo třináct křesel.
Vítězné hnutí ANO již v sobotu nastínilo, že bude usilovat o jednobarevnou vládu. O novém kabinetu jednal předseda ANO Andrej Babiš v sobotu večer v Průhonicích se zástupci Motoristů i lídrem SPD Tomiem Okamurou. Detaily ale nikdo z účastníků jednání nekomentoval. V neděli Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem sdělil, že jednání s oběma subjekty budou pokračovat.
SPD podporu vlády nevyloučilo. Nově zvolený poslanec Motoristů Matěj Gregor však v sobotních Událostech, komentářích prohlásil, že Motoristé nepodpoří vládu, v níž by nebyl žádný jejich zástupce.
Dosavadní předseda vlády Petr Fiala (ODS) z koalice SPOLU již avizoval, že pokládá za logické, že sestavením vlády bude pověřen vítěz voleb. Strany dosluhujícího kabinetu se podle něj musí připravit na intenzivní opoziční práci. Do opozice míří i hnutí STAN, což avizoval již v sobotu jeho předseda Vít Rakušan. Hřib v sobotu zopakoval, že Piráti nepůjdou do koalice s ANO, SPD ani Motoristy.