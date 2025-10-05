Kdo vedl v jaké fázi sčítání voleb, kolik bylo preferenčních hlasů a kolik mandátů připadlo jednotlivým krajům – to a další podrobnosti můžete zjistit ve videích a interaktivních grafech a mapách, které připravila redakce ČT24.
Projděte si zajímavosti z voleb v mapách a grafech
Sčítání
Výsledky voleb letos přicházely od 14:23 do 23:47. Jak se v průběhu této doby vyvíjel procentuální zisk jednotlivých uskupení, ukazuje následující graf.
Hlasy přicházející postupně do statistického úřadu lze ukázat také jako tečky. Každý pixel ve videu níže představuje jeden hlas. Zabarven je dle uskupení, pro které byl vhozen do urny, jeho umístění ukazuje čas, kdy byl započten. Po započtení všech se pixely reprezentující hlasy roztřídí podle toho, kterému patřily uskupení. Největší šedý pruh na pravé straně reprezentuje ty, kteří své volební právo nevyužili.
Preferenční hlasy
Voliči také udělili řadu preferenčních hlasů. Následující mapa ukazuje, kdo ze zvolených poslanců jich dostal kolik. Umístění hexagonu ukazuje volební kraj, jeho barva značí uskupení zvoleného poslance a výška znamená počet preferenčních hlasů. Pohybem mapou nebo její rotací lze zobrazit zakryté hexagony.
Rozdělení mandátů do krajů
Volební účast v jednotlivých krajích se letos lišila od té před čtyřmi roky. Rozdělení mandátů mezi kraje je tak jiné, než bylo v dosluhující sněmovně. Nejvíc, dva poslance, ztratil Liberecký kraj. Následující mapa ukazuje tuto změnu, po kliknutí na šipku je v ní vidět i rozdíl v počtu hlasů nutných k získání mandátu v kraji a podíl neplatných hlasů.
Peníze
Představitele jednotlivých uskupení zajímá i to, kolik dostanou za získané hlasy peněz. To ukazuje následující grafika.
Socioekonomické ukazatele
Porovnat výsledky voleb v kraji se socioekonomickými ukazateli včetně nezaměstnanosti, exekucí či vzdělání umožňuje následující trojice map.