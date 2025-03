Mírové jednotky a jejich roli je nutné přesně definovat, shodli se Blažek a Válková

Pokud odborná debata dospěje k závěru, že poslat české vojáky na Ukrajinu jako součást mírových sil po uzavření dohody o míru mezi Moskvou a Kyjevem je prospěšné, a že je toho Česko schopné, pak nebude mít ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) problém takový krok podpořit. Řekl to v Otázkách Václava Moravce. S účastí Česka by v případě shody napříč většinou evropských států souhlasil i poslanec Jakub Michálek (Piráti). Poslankyně Helena Válková (ANO) se obává, že tuzemsko na něco takového nemá dostatek kapacit.

O možném vyslání českých vojáků na Ukrajinu v rámci mírových sil hovořil v sobotním rozhovoru pro web Jevropejska pravda prezident Petr Pavel. „Různí politici mohou mít různé názory, ale pokud tu bude silná skupina evropských národů, která bude chtít Ukrajině poskytovat bezpečnostní garance, jsem pevně přesvědčen, že Česká republika by měla být mezi nimi,“ řekl prezident. Dodal, že to může znít jako klišé, ale že si myslí, že to Česko dělá do značné míry také pro sebe.

Ke slovům hlavy státu se během neděle vyjádřila řada politiků. „(Mírové sbory) musí mít jasně definovanou funkci a mandát, a to dohlížet na dodržování příměří nebo podmínek míru mezi Ukrajinou a Ruskem. Česko jako jedna ze zemí, které má Rusko stále ve své mentální sféře vlivu, by se v žádném případě nemělo zříkat odpovědnosti za hledání dlouhodobě udržitelného mírového řešení,“ napsal ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Předseda ANO Andrej Babiš naopak namítá, že na to Česko nemá dostatek vojáků, pokud má armáda plnit všechny stávající úkoly.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že čeští vojáci se už podíleli na řadě mírových misí a pokud by byli vysláni na Ukrajinu, muselo by to být v rámci mírových sil, případně výcviku. „V žádném případě ne na bojové linii, a až poté, co by byl uzavřený mír,“ řekl. Europoslanec Filip Turek (za Motoristy sobě a Přísahu) si myslí, že je předčasné o mírových misích mluvit. Podle něj to v současnosti „není na stole“. „Máme problém uzavřít dočasné příměří, natož mírové dohody,“ řekl v Partii.

Slovních proklamací už bylo dost, míní Blažek

„Nemůžeme pořád jen verbálně něco podporovat a k tomu vlastně téměř nic nedělat. To znamená, že pokud je politika této vlády jednoznačně na straně Ukrajiny proti ruské agresi a vznikne nějaká možnost, jak se konkrétně zapojit do mírového řešení, tak si myslím, že by se to logicky udělat mělo, protože slovních proklamací už bylo dost,“ reagoval na Pavlova slova v Otázkách Václava Moravce Blažek, který ale nechtěl říci pevné stanovisko, protože debata se podle něj musí nejprve vést na odborné úrovni mezi prezidentem, předsedou vlády Petrem Fialou (ODS) a ministryní obrany Janou Černochovou (ODS).