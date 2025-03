Peníze ve zdravotnictví jsou obrovské a pokušení je velké, říká Válek ke kauze Motol

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v Událostech, komentářích řekl, že nevěděl, co se ve Fakultní nemocnici v Motole děje. Policejní spis nemá a informace čerpá z médií. Vzhledem k obrovskému množství peněz ve zdravotnictví se domnívá, že takové prostředí může znamenat pokušení. Kvůli nejistotě kolem výstavby onkologického centra v Motole Nadace rodiny Kellnerových vypověděla smlouvu o poskytnutí daru 500 milionů korun. Válek zopakoval, že je přesvědčen, že po vyjasnění situace se kontrakt znovu podepíše.

„Projekt onkologického centra je nesmysl pozastavovat. Projekt běží, smlouvy byly řádně vysoutěženy. Nemám žádné informace o tom, že byl jakkoli ohrožen, stejně jako další projekty. Není to kauza nemocnice Motol, je to kauza dvou vyděračů – (bývalého) ředitele (Miloslava) Ludvíka a jeho náměstka,“ prohlásil ministr. V kauze je obviněno celkem sedmnáct lidí, mezi nimi právě i Ludvík a jeho bývalý náměstek Pavel Budinský. Válek zároveň dodal, že nemá indicie, že by Evropská unie uvažovala, že by se musely nějaké peníze vracet. Na dotaz, zda měl indicie, že kauza v nemocnici probíhá, řekl: „To jsem ani nemohl, to by mě musela informovat policie. Nicméně na rozdíl od policie Evropská unie s námi komunikuje.“

Hledání lepšího modelu řízení Peníze jsou v oblasti zdravotnictví obrovské a pokušení je velké, myslí si Válek. Na dotaz, zda uvažoval kvůli kauze Motol o rezignaci, odpověděl, že nikoliv. „Nemohu za to, že ředitel Ludvík, který vládl v Motole řadu let, se choval jako mafián a vyděrač,“ dodal. Ujistil, že kontroly v této nemocnici probíhaly stejně jako v jiných. Kromě odposlechů a vyšetřování není podle ministra cesta, jakým způsobem takové chování odhalit. Podle Válka existuje možnost, jak zabránit tomu, aby nemocnice řídil jeden člověk. Zmínil model univerzitní nemocnice, který chtěl vytvořit ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) a kde by řízením byla pověřená rada. „Tento model v podstatě nikdy nezískal širokou politickou podporu. Nebudu zastírat, považuji ho za dobrý model, je to něco, co bych chtěl v příštím volebním období prosazovat. Jiná věc je, že sebelepší model, pokud najdete opravdu lstivého korupčníka, který využívá praktiky, o kterých z médií vím, které využíval ředitel Ludvík a náměstek, tomuto není schopný zabránit a neodhalí je,“ řekl ministr.

Válek zopakoval, že nemá informace z policejního spisu, pouze z médií. Přesto Ludvíka z funkce odvolal. V této souvislosti mluvil také o variantě omezení funkčního období ředitelů nemocnic, a to buď formou přesoutěžení, nebo to, na co je zvyklý z akademického světa – že člověk jednou za čtyři roky obhajuje svou pozici. Podle ministra by to mohlo pomoct. „Vize, že jednou za čtyři roky v pravidelných intervalech musí obhájit svůj post a složit účty ministerstvu zdravotnictví, to je bezesporu dobré. Je nutné odpolitizovat zdravotnictví, a to se nedaří,“ uznal Válek. Největší korupční kauza? Pokud se podle šéfredaktora Zdravotnického deníku Tomáše Cikrta prokáží informace z médií, tak by kauza Motol byla finančně i délkou trvání asi největší kauzou v tuzemském zdravotnictví. Domnívá se také, že řízení státních nemocnic, které spadá pod jednoho ministra, nemůže pořádně fungovat. Podle něj je na místě odpolitizovat řízení nemocnic. „Pak se vraťme k univerzitním nemocnicím, kde v dozorčích radách budou třeba zástupci univerzit, krajů, ale musí tam být samozřejmě zástupci státu,“ nastínil.