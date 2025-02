Ludvík byl ředitelem nemocnice Motol příliš dlouho, shodli se hosté Událostí, komentářů

Nyní již bývalý šéf nemocnice Motol Miloslav Ludvík, který byl v souvislosti s korupční kauzou ve středu vzat do vazby, instituci řídil příliš dlouho, shodli se v Událostech, komentářích náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček a dva bývalí šéfové resortu Roman Prymula a Svatopluk Němeček. Dvořáček však podotkl, že v době, kdy se připravují velké projekty, je vyměnit ředitele těžké. Resort navíc dle něj neměl indicie, že by se mělo dít něco problematického.

Němeček uvedl, že Ludvíka poznal, když byl ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava. „Od roku 2005 jsem se s ním potkával na ministerských poradách a na různých jednáních,“ přiblížil. Ludvíka by prý charakterizoval jako schopného manažera. „Poté, co nastoupil do Motola, zmizely finanční problémy, předchozí ředitelé ji nebyli schopni uřídit,“ popsal. Žádnou indicii o tom, že by se v Motole něco mělo dít, prý neměl.

Ludvíkovo setrvání nebylo politickou objednávkou, uvedli exministři

Němeček vyloučil, že by během doby, kdy byl ministrem, setrvával Ludvík ve funkci na politickou objednávku. Souhlasí s Prymulou, že řídit nemocnice více než dvacet let není dobré. „Neumím si ale představit, že člověk něco dokáže vybudovat za dva nebo čtyři roky,“ doplnil.