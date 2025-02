Kariéra Ludvíka nejspíš skončila, říká o kauze nemocnice Motol komentátor

Čaban přiznal, že ho kauza překvapila z více důvodů. „Pokud se potvrdí, co policie zjistila, tak mi přijde šokující, že Ludvík by byl ochoten hazardovat s mnohamiliardovým projektem onkologického centra financovaným z Národního plánu obnovy. To je tak velké riziko, které když to dovedu do extrému, může vést k tomu, že republika jako celek přijde o 190 miliard z celého Národního plánu obnovy,“ uvedl komentátor s tím, že to nechce přivolávat a ani netvrdí, že se to skutečně stane.

Celý systém na praní peněz podle Prchala mohl fungovat už někdy od roku 2010 a postupně bobtnal od „všimného“ u menších zakázek až k tendrům za miliardy.

Policie v pondělí uvedla, že v korupční kauze motolské nemocnice obvinila šestnáct lidí, a to z úplatkářských trestných činů, dotačního podvodu, poškození finančních zájmů EU a praní špinavých peněz. V úterý se počet obviněných zvýšil na sedmnáct. Později upřesnila, že pět jich zůstává zadrženo, na čtyři byl podán návrh na vazbu.