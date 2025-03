Vrchním státním zástupcem v Praze může být náměstek Bradáčové Štěpánek

Pohovor u výběrové komise trval skoro dvě hodiny. Štěpánek po něm řekl, že v případě jmenování žádné zásadní změny neplánuje. „Absolvoval jsem výběrové řízení a uvidíme, jak výběrová komise rozhodne. Do toho výběrového řízení jsem se přihlásil poté, co vrchní státní zástupkyně byla jmenována nejvyšší státní zástupkyní, zejména z toho důvodu, že bych chtěl v podstatných směrech zachovat kontinuitu vedení a řízení Vrchního státního zastupitelství v Praze. Zásadní změny neplánuji, spíše by to byly drobnější změny, které bych ale případně představil poté, kdy budu vědět, jak dopadlo to výběrové řízení,“ řekl Štěpánek.

K pohovoru před komisí pro výběr pražského vrchního zástupce postoupil Štěpánek jako jediný uchazeč. Přihlášku druhého ze zájemců o funkci NSZ vyřadilo, a to z toho důvodu, že nesplnil požadavky dané zákonem.

Štěpánek zastává funkci náměstka Bradáčové od ledna 2022, předtím na pražském vrchním státním zastupitelství vedl odbor závažné hospodářské a finanční kriminality. Státním zástupcem je od roku 2005, před příchodem do Prahy působil v Havlíčkově Brodě a Hradci Králové. Specializuje se na hospodářskou kriminalitu, korupci a trestnou činnost úředních osob.