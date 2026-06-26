Vláda a prezident Petr Pavel se přou o to, kdo bude v čele delegace na summitu NATO v Ankaře. Pavel tvrdí, že prezident je automaticky vedoucím delegace, pokud v ní je. Zařadit ho do ní ve středu uložil vládě Ústavní soud. Podle poslance Denise Doksanského (ANO) by „nemělo logiku“, aby prezident Pavel delegaci vedl. Sdělil to v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. „On (Pavel) není tím, kdo reprezentuje názory vlády. Nereprezentuje její postoje, nereprezentuje ani ten pohled na rozpočet, částky, které dáváme na obranu,“ dodal. Podle poslankyně Kateriny Demetrashvili (Piráti) ovšem shoda na základních otázkách existuje a účast prezidenta na summitu může být ku prospěchu. „Pravou pragmatickou politikou a zdravým selským rozumem by bylo využít respektu pana prezidenta, který má v rámci NATO,“ řekla.
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VideoDoksanský a Demetrashvili se přeli o to, kdo má být v čele delegace na summitu NATO
Vláda a prezident Petr Pavel se přou o to, kdo bude v čele delegace na summitu NATO v Ankaře. Pavel tvrdí, že prezident je automaticky vedoucím delegace, pokud v ní je. Zařadit ho do ní ve středu uložil vládě Ústavní soud. Podle poslance Denise Doksanského (ANO) by „nemělo logiku“, aby prezident Pavel delegaci vedl. Sdělil to v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským. „On (Pavel) není tím, kdo reprezentuje názory vlády. Nereprezentuje její postoje, nereprezentuje ani ten pohled na rozpočet, částky, které dáváme na obranu,“ dodal. Podle poslankyně Kateriny Demetrashvili (Piráti) ovšem shoda na základních otázkách existuje a účast prezidenta na summitu může být ku prospěchu. „Pravou pragmatickou politikou a zdravým selským rozumem by bylo využít respektu pana prezidenta, který má v rámci NATO,“ řekla.
Městům chybí krizové plány pro vlny veder, říká architektka
Městům a obcím v Česku podle architektky Magdaleny Macekové z Nadace Partnerství chybí krizové plány pro postup během vln veder. Nedostatečná je podle ní také osvěta, která by lidem poradila, jak ochladit byty a domy. Odborníci i města se v posledních letech snaží zmírnit efekt takzvaných městských tepelných ostrovů, podle Macekové je ale celý proces velmi pomalý, stejně jako řada dalších stavebních opatření.
Doplněk stravy není lék. Na co si dát pozor při jeho nákupu
Vitaminy, minerály a další látky. Lidé dnes nespoléhají jen na pestrou stravu a zdravý životní styl, ale utrácejí peníze i za doplňky stravy. Berou je z řady důvodů, preventivně nebo kvůli zdraví. V této oblasti funguje také silný marketing, který se snaží mnohdy barevné tobolky i tablety prodat. Odborníci upozorňují, že doplňky stravy nejsou léčivým přípravkem a nemají zázračné účinky, jak některé slibují. Lidé by měli být i při jejich nákupu obezřetní a pečlivě prostudovat etiketu a složení.
Psi budou v centrální evidenci. Veterináři prosí majitele, aby chodili postupně
Od 1. července začne fungovat Centrální evidence psů (CEP). Údaje do ní budou zapisovat veterináři, nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitele psů ale vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Kompletní evidence by měla vzniknout během tří let.
ŽivěPoslanci se chystají usnadnit výměnu úředníků
Poslanci by se v pátek měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snazšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Ve středu se sněmovna k hlasování o podobě předlohy nedostala.
Ve Venezuele po zemětřesení pomůže i specializovaný český tým
Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou v noci na čtvrtek zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala ve čtvrtek odpoledne, uvedl Hasičský záchranný sbor ČR (HZS). Další informace chce zveřejnit později. Příslušník HZS Jiří Němčík ve vysílání ČT sdělil, že mise by se mělo zúčastnit 68 osob. Do tří dnů by na základě požadavku Venezuely mohla do země vyrazit také česká zdravotnická jednotka.
Šéfka EK oznámila převod prvních tří miliard eur Kyjevu z unijní půjčky
Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová oznámila převod prvních 3,2 miliardy eur (přes 77 miliard korun) Kyjevu v rámci unijního úvěru. Celková výše půjčky činí 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Oznámila to na konferenci věnované poválečné obnově Ukrajiny v polském Gdaňsku. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš (ANO), před odletem hovořil o podnikatelské misi do napadené země.
VideoUrbanová: Chceme, aby Babiš nebyl v područí koaličních partnerů a choval se dospěle
Opoziční hnutí STAN vyzvalo premiéra Andreje Babiše (ANO), aby za nedávná slova o puči odvolal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). „Myslíme si, že tu práci nedělá úplně dobře, když zpochybňuje rozhodnutí Ústavního soudu, mluví o ústavním puči. Vidíme v tom zpochybňování demokratických institucí, které tady máme,“ prohlásila v Interview ČT24 místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová (STAN). Podle ní by s tímto měl Macinka přestat či by se měla změnit celá vláda. Je na Babišovi, zda ministra skutečně odvolá, nebo ne, dodala. STAN chce však tímto gestem ukázat občanům, že si toto řešení přeje, zdůraznila. „Byli bychom rádi, aby pan premiér nebyl v područí svých koaličních partnerů, ale aby skutečně vládl jako státník a choval se dospěle. To tady od voleb nevidíme,“ doplnila. Pořad moderoval Jiří Václavek.
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