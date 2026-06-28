Část lidí na vedra nehleděla. Běhali do vrchu nebo koncertovali

S horkou nedělí se potýkali pořadatelé a účastníci sportovních a kulturních akcí, tedy těch, které se navzdory tropům konaly. Například Janské Lázně v Krkonoších hostily dlouho plánované Mistrovství světa veteránů v běhu do vrchu. V Hukvaldech se s vysokými teplotami museli vyrovnat hudebníci. Vedro nesvědčilo ani elektrokolům. Častěji než jindy pak byli v akci záchranáři.
Na trať závodů mistrovství veteránů v běhu do vrchu vyrazilo několik stovek závodnic a závodníků, řada i starších sedmdesáti. Pořadatelé věděli o vysokých teplotách už od dlouho, a tak přidávali občerstvovací stanice. Několik desítek závodníků muselo být ošetřeno. Nejčastější zákrok představovalo po doběhu ovázání puchýřů.
S teplotami přes 34 stupňů se museli popasovat i filharmonici v Hukvaldech. Horko ovlivňovalo nejen hudebníky, trpěly i jejich nástroje. Podle pořadatelů nebylo kam koncert přesunout. Janáčkova filharmonie totiž stále čeká na nový koncertní sál v Ostravě a její provizorní prostory nemají pro tak velké publikum dostatečnou kapacitu. Hudebníkům zde zajistili klimatizované stany, kde se mohli ochladit, a zastínili pódium.
Přehřátá elektrokola
Majitelé půjčoven sice upozorňují na možné potíže elektrokol ve vysokých teplotách, ale přesto pár lidí dokázalo motor přehřát. U některých kol zafungovala tepelná pojistka a motor se vypnul a přestal na dalších 24 hodin pracovat. Ani vysoké teploty však lidi od cest do přírody neodradily. A z půjčoven na Šumavě během dopoledne zmizela skoro všechna kola.
Od horka se lidem zpravidla neulevilo ani na horách. Například na Lysé v Moravskoslezských Beskydech, 1323 metrů nad mořem, se teploty celý den blížily ke třiceti stupňům. Oblast navíc trápí i sucho. Přesto se na Šumavě našlo několik osvěžujících míst, aspoň za kuropění. Například v mrazové kotlině u Kvildy naměřila stanice ráno před pátou hodinou 4,9 stupně Celsia. Odpoledne už ale i zde bylo téměř třicet stupňů. Nízké teploty naměřily v neděli i další šumavské meteostanice. Odpoledne už byly teploty ale i na nich kolem třiceti stupňů.
Během neděle vyjížděli častěji než jindy záchranáři. Například na jihu Čech měli skoro o třetinu víc zásahů než obvykle. Na Vysočině pak během soboty a neděle vyjeli k víc než 200 pacientů. Dostatek tekutin, nepřeceňování sil a odpočinek doma – i takové rady dávali zdravotníci lidem. A to i kvůli tomu, že vedro v zemi ještě úplně nekončí.
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