Chátrající kasárny v Terezíně by se mohly dočkat opravy, přimluvil se za ně i prezident

Střechou teče dovnitř a dvě stě let staré dřevěné trámy hnijí. Armády se tu střídaly. Naposledy tu byla ta československá lidová, po ní už nikdo. Prezident navrhuje, aby kasárny armáda opravila. „Poprosím ji, aby ze svého poměrně bohatého rozpočtu, který se každoročně výrazně zvyšuje, poskytla prostředky,“ řekl prezident v úterý.

„Podle rozpočtových pravidel může ministerstvo obrany investovat pouze do svého majetku. Pokud by však ve vládě byla iniciativa opravit objekty v Terezíně, ministerstvo ji podpoří,“ řekla v reakci na to mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková. Podle správce kasáren ale není jisté, zda kasárny zvládnou další zimu.