Za dětskou prostituci dostal muž 18 měsíců vězení, poškozeným dívkám bylo od deseti do 17 let

Padesátiletého muže stíhaného v případu dětské prostituce v ústecké čtvrti Předlice potrestal soud osmnácti měsíci vězení. Podle soudu se dopustil mimo jiné pohlavního zneužití nebo svádění k pohlavnímu styku. Dvanácti poškozeným dívkám bylo od deseti do sedmnácti let. Za sexuální služby dostávaly sušenky i částky od 500 do 30 tisíc korun. Obžalovaný se k činu doznal a po vynesení rozsudku se vzdal práva na odvolání. Rozsudek ale zatím není pravomocný, odvolat se stále může státní zástupce.

Muž dívkám nabízel sušenky a cigarety

V případu je celkem dvanáct poškozených dívek ve věku od deseti do sedmnácti let. Muž měl jako opravář jezdit za zakázkami a dívky kontaktovat na ulici. Nabízel jim sušenky nebo cigarety, a to zprvu bez jakéhokoliv požadavku. Později ho dívky samy vyhledaly a poté už za sexuální služby dostávaly další odměny. V garáži je hostil energetickými nápoji a požadoval, aby mu sehnaly někoho mladšího než deset let.

Informace ohledně dětské prostituce ve čtvrti Předlice prověřovali policisté od roku 2022. „Měli jsme indicie mnohokrát, ale nikdo s námi nemluvil, poškození to vždy popřeli, protože z činnosti měli finanční prospěch,“ uvedla už dříve vyšetřovatelka Lucie Holečková.

Podle kriminalistů byly podmínky pro vyšetřování dětské prostituce složité. Oběti i svědci pocházeli ze sociálně slabých vrstev a nedůvěřovali policii.