V minulosti se tu vydolovalo skoro milion tun železa, poslední stopy hornictví z Měděnce v Krušných horách však zmizely před třemi lety. To se má ale zase změnit. Společnost Belvoir oznámila záměr získávat zbytkové minerály. Těžit je chce na ploše bývalého odkaliště, a to po dobu deseti let.
Do Měděnce v Krušných horách se má vrátit těžba
Odkaliště leží mezi obcemi Měděnec a Kovářská, více než kilometr od nejbližších domů. Podle těžařů ukrývá suroviny, které byly dříve bezcenné. Jejich hodnota ale nyní stoupá. Jde o materiály vhodné třeba na výrobu brusiv nebo filtrů na čištění vody.
Těžba má být podle firmy Belvoir povrchová, protože surovina je volně rýpatelná. „Nejedná se o stanovení nového dobývacího prostoru ani jeho plošnou změnu,“ sdělil podnik.
„Informací mám strašně málo a nedokážu zodpovědně říct, jestli má plusové, nebo minusové body,“ komentoval záměr starosta Kovářské Milan Duháň (ODS). Podle náměstka ústeckého hejtmana pro životní prostředí Tomáše Kirbse (ANO) je důležité, že se nejedná o nové ložisko, ale o těžbu na stávajícím území. „V současné chvíli jsme v procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí, pozn. red.),“ uvedl.
Sto tisíc tun materiálu ročně
Společnost by v Měděnci chtěla vytěžit sto tisíc tun materiálu za rok. Odvážet by ho měl kamion do nedalekého plánovaného zpracovatelského závodu. Ten by měl vzniknout přímo na místě bývalých těžebních budov a fungovat 24 hodin denně.
Na vznesení připomínek dostaly obce měsíc. Podle Duháně ale poskytnout kraji „fundované“ vyjádření v době prázdnin, kdy jsou zastupitelé na dovolené, nelze. Na pozdější stížnosti ale nebude brán zřetel.
„Třicet dnů není úplně dlouhá doba. Na druhou stranu úřad Ústeckého kraje, který celý proces administruje, jede podle platných právních předpisů,“ vysvětlil Kirbs.
Pokud tedy těžaři dostanou zelenou, mohli by se do areálu vrátit už během příštího roku.