V Terezíně se po vydatných deštích zřítila část kasáren. Meteorologové čekají další silné bouřky

Město chce v budově zřídit hlavně byty a část vyhradit pro prodejny. Ministr doplnil, že by kromě bytů mohly v kasárnách sídlit vzdělávací či umělecké instituce. Už v době, kdy bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) peníze z Národního plánu obnovy přislíbila, nebylo jasné, kde se vezmou další stovky milionů korun. Loni na podzim totiž odhadovaná částka na opravu rozsáhlého komplexu činila více než miliardu korun. Bartoš také řekl, že jasný plán, kde se finance na opravu seženou, zatím není. Na projektové přípravě by se finančně měl podílet kraj.

Na poničenou památku v pevnostním městě se jezdí dívat politici již několik let. Naposledy ji procházel ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Při své dubnové návštěvě uvedl, že se zhruba sedm set milionů korun z Národního plánu obnovy na opravu nepoužije. Nelze podle něj naplnit kritéria, která s čerpáním financí souvisejí.

Kasárny v Terezíně jsou kvůli havarijnímu stavu už dlouho uzavřené. Už dřív se zřítila střecha, teď po bouřkách část zdi. „Zřítila se část vnitřní chodby kolem budovy, ale to je na rekonstrukci. Celá budova, včetně střechy, se musí stáhnout a opravit. Honíme tady minuty,“ řekl starosta Terezína René Tomášek (nestr.). „Rozeslal jsem e-maily na ministerstva, aby to začala řešit,“ doplnil.

Železniční trať u Strakonic je stále neprůjezdná

Silné bouřky způsobily v posledních dnech komplikace na mnoha místech především v Čechách. Od úterka je neprůjezdná trať mezi Strakonicemi a Horažďovicemi. Podle webu Českých drah bude zavřená do 3. července. Je to hlavní trať z Plzně do Českých Budějovic. Správa železnic v úterý uvedla, že oprava potrvá několik dnů. „Stav trati musí posoudit geotechnik,“ řekl mluvčí Správy železnic (SŽ) Dušan Gavenda. SŽ zajistila náhradní autobusovou dopravu. Trať je podemletá, na trakční vedení spadly stromy.

Po bouři a dešti je nyní v kraji rozvodněná řeka Blanice. U Podedvorského mlýna je na druhém stupni povodňové aktivity, v Husinci na prvním, vyplývá z informací Povodí Vltavy.

Zaplavené hřiště a křižovatka v Říčanech

Noční bouřky z úterka na středu způsobily problémy na některých místech středních Čech. Hasiči odstraňovali spadlé stromy nebo čerpali vodu ze sklepů. Například v Říčanech u Prahy voda zaplavila křižovatku u zimního stadionu, velké kaluže zůstávaly ráno také na ragbyovém hřišti. „Situace však byla klidnější než v noci na úterý, kdy bylo podobných zásahů více než dvojnásobek,“ přiblížila mluvčí krajských hasičů Dagmar Zemanová.

Vyšší průtoky měl ráno například Botič u Kocandy nebo Pitkovický potok u Kuří. V Říčanech už v minulých dnech výrazněji stoupla hladina Říčanského potoka. Například na cyklostezce z Mnichovic do Prahy v úseku mezi Mlýnským rybníkem a silnicí 101 voda vystoupala až na úroveň dřevěného chodníku a rozlila se i do širšího okolí, cyklisté tudy ve středu ráno ale s opatrností projížděli.