Terezínské stavby chátrají, město nemá na opravy

Co bude dál, není jasné. A může se to dotknout i turistů. Město s krajem totiž společně provozují sdružení, které zajišťuje původce, pořádá historické akce nebo mimo jiné spravuje stádo koz, které spásá trávu na hradbách. Spor se tedy přenesl i sem. Kraj odmítl dát do sdružení tolik peněz jako v minulosti a do podzimních krajských voleb už hejtman vyjednávat nechce.