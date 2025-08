Lenešice trápí výskyt švábů. Podle radnice za to může nelegální skládka

Kvůli švábům museli v Lenešicích vyčistit už tucet domácností, ti se ale dál šíří. Podle radnice je zdrojem hmyzu nelegální skládka odpadu, na které jsou balíky s převážně plastovým odpadem. Její majitel ale oponuje, že nejde o skládku, nýbrž sklad surovin. Podle hygieniků nelze jistě říct, odkud švábi pocházejí, mezi balíky je však našli a nařídili chemické postřiky. „Pravidelné postřiky. Takže my to budeme mít ve spodních vodách, budeme to mít všude a budeme to furt jenom stříkat, dokud to tady budeme mít,“ uvedl starosta města Zdeněk Plaček (nestr.). Místní se obávají i případného požáru. Jediným řešením je podle nich odvoz balíků z obce.