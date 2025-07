Let It Roll se poprvé koná u jezera Most, hrát se bude na souši i na vodě

U jezera Most začíná největší drum & bassový festival na světě Let It Roll. V nové lokalitě se koná poprvé, slibuje mimo jiné pódium přímo na jezeře. Vystoupí A.M.C. nebo Sub Focus.

Let It Roll potrvá do 2. srpna, první návštěvníci dorazili už během středy, hlavní program ale začíná poslední červencový den.

„Snažíme se přivážet špičku hudební scény. Návštěvníci se mohou těšit na Sub Focuse nebo DJ A.M.C, který je u našich fanoušků dlouhodobě jedním z nejoblíbenějších. Letos poprvé jsme překonali hranici sto umělců ze zahraničí a zároveň máme i špičku českých dýdžejů a producentů,“ uvedla ředitelka Veronika Mína Havlatová. Na sever Čech dorazí také třeba Camo & Krooked, Dimension, Hedex nebo Koven či duo Delta Heavy.

Chybět nebudou audiovizuální show na speciálně designovaných pódiích, už ve čtvrtek dojde na premiérovou Initiation of Immortalz. „Máme i hub, kde se snažíme vzdělávat, propojovat hudební scénu, diskutovat o různých tématech. Je možné si zapůjčit různé hry, jsou tu i nějaké atrakce,“ doplnila k další festivalové zábavě Havlatová.

Roboti našli domov u jezera Most

Atrakcí je svým způsobem i samo místo konání. Let It Roll se letos z letiště v Milovicích přestěhovalo k jezeru Most. „Plánovali jsme přesunutí festivalu už poměrně dlouho, říkali jsme si, že bylo fajn dostat se do nové kapitoly. Zároveň se naším festivalem táhne příběh robotí posádky, která putuje mezi planetami a hledá nový domov – a moment nalezení nového domova jsme si nechávali právě na to, až se nám podaří najít novou lokaci,“ vysvětlila Havlatová.

„Návštěvníci se mohou těšit na čtyři hlavní stage, které budou doplněny ještě o další dvě, z nichž jedna bude na jezeře a druhá v rámci kempovacího areálu,“ doplnila s tím, že bezpečnost na vodě zajišťuje akce ve spolupráci se záchrannými složkami a policií.