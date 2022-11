Druhé neutrální ne. Berlín stále nesmí posílat švýcarskou munici Ukrajině

Ještě před deseti lety používala německá armáda systém ze sedmdesátých let – Gepard – který zachytí s pomocí dvou radarů v okruhu patnácti kilometrů nízko letící letadla a vrtulníky. Na jaře se Německo rozhodlo, že je pošle na Ukrajinu.

„To je přesně to, co Ukrajina potřebuje, aby mohla zabezpečit vzdušný prostor ze země. To je naprosto zřejmé. Německo je připravené to podpořit,“ řekla v dubnu spolková ministryně obrany Christine Lambrechtová.

Spolková republika jich poslala už třicet a s nimi i tisíce nábojů. Ty ale rychle ubývají. Ukrajina chce další. Německo by jich mohlo dodat dalších dvanáct tisíc kusů.

Švýcarsko nechce porušit svoji neutralitu

„Potíž je ale v tom, že munice v německých skladech pochází ze Švýcarska, které exportu brání. Nechce porušit svou neutralitu,“ připomněl zpravodaj ČT v Německu Pavel Polák.

Švýcarsko odmítlo německou žádost už na jaře. Německá ministryně obrany Lambrechtová napsala na konci října další dopis, ve kterém Švýcary žádala o uvolnění této munice. S odůvodněním, aby Ukrajina mohla chránit vývoz obilí a zamezit tak hrozící potravinové krizi v Africe a Asii. Švýcarská odpověď je ale stejná.

„Švýcarsko uplatňuje ve vztahu Ruska a Ukrajiny právo neutrality, které je součástí mezinárodního zvykového práva,“ zdůraznil švýcarský ministr hospodářství Guy Parmelin.

Švýcarsko ale vyjadřuje Ukrajině podporu. Minulý měsíc navštívil švýcarský prezident Ignazio Cassis Kyjev a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten řekl, že to ukazuje celému světu, že „Švýcarsko na morální úrovni není neutrální, když je proti Ukrajině a celé Evropě rozpoutána teroristická válka. Švýcarsko podpořilo sankce Evropské unie a dodává nám humanitární pomoc“, dodal Zelenskyj.