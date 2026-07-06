Při západu slunce se rojí chroustci

Soumrak teď provází rojení nemotorného hmyzu. Zdá se, jako by nastal známý chroustí rok. Tak to ale úplně není. Brouci obtěžující večer majitele zahrad nebo lidi na procházce nejsou velcí chrousti obecní nebo maďaloví, ale jejich menší příbuzní. Letní chroustci se rojí zhruba od poloviny června do konce července, ve vyšších polohách i do srpna. Chroustci ani chrousti nejsou člověku vyjma hospodářských škod nijak nebezpeční. A sami v minulosti dokonce sloužili jako potrava.
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Politici chtějí zjednodušit pravidla prodeje ve svátky. Na způsobu se ale neshodnou
před 11 hhodinami
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VideoPři západu slunce se rojí chroustci
Soumrak teď provází rojení nemotorného hmyzu. Zdá se, jako by nastal známý chroustí rok. Tak to ale úplně není. Brouci obtěžující večer majitele zahrad nebo lidi na procházce nejsou velcí chrousti obecní nebo maďaloví, ale jejich menší příbuzní. Letní chroustci se rojí zhruba od poloviny června do konce července, ve vyšších polohách i do srpna. Chroustci ani chrousti nejsou člověku vyjma hospodářských škod nijak nebezpeční. A sami v minulosti dokonce sloužili jako potrava.
Veterináři centrální evidenci vítají, čekají ale nápor v ordinacích
Od července platí nová povinnost pro chovatele psů. Zvířata musí nechat registrovat do centrální evidence, jinak hrozí desetitisícové pokuty. I když v Česku funguje hned několik databází, nová evidence je jediná oficiální a povinná. Úřady si od systému slibují třeba snazší identifikaci ztracených psů. Většina oslovených zvěrolékařů si start registru pochvaluje. Část z nich ale čeká i zvýšený nápor ve svých ordinacích a obávají se přehlcení systému, hlavně v prvních dnech fungování.
Zubařům začal platit zákaz amalgámových plomb. Bílé výplně pojišťovny plně nehradí
V Česku nově platí zákaz používání amalgámových plomb, kvůli obsažené jedovaté rtuti. Bílé výplně pojišťovny pacientům hradí jen částečně. Zdarma jsou jen ty, které lékaři doporučují spíš pro menší kazy. Na složitější ošetření pak přispívají 900 korun. Přestože obecně platby pro zubaře v posledních letech rostou, zvýšení úhrady podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zatím v plánu není.
Hasiči v Brně dostali požár rodinného domu pod kontrolu
Hasiči v Brně-Bystrci v noci na pondělí dostali požár rodinného domu pod kontrolu a lidem začali umožňovat návrat do okolních objektů. Předtím z domů v okolí evakuovali 21 lidí, událost se obešla bez zraněných. Dohašování bude trvat do ranních hodin, uvedl Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje na sociální síti Threads.
Politici chtějí zjednodušit pravidla prodeje ve svátky. Na způsobu se ale neshodnou
Ačkoliv byl nedělní den sváteční, velké obchody zůstaly otevřené. Na seznamu dnů se zakázaným prodejem není ani pondělí. Politici teď chtějí pravidla zjednodušit. Lidovci navrhují zavřít obchody o všech svátcích. ODS by zase regulaci naopak úplně zrušila. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé je namístě otevřít debatu.
Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali desítky budov, vyprostili pět mrtvých
Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali po tamním ničivém zemětřesení kolem čtyřiceti budov, vyprostili pět mrtvých, řekl velitel USAR týmu Petr Vodička, který se v neděli ráno spolu s dalšími vrátil do Česka. Odpoledne armáda uvedla, že se vrátila i druhá část týmu s materiálem, který převezl nákladní letoun zajištěný prostřednictvím programu NATO. Prozatímní prezidentka země Delcy Rodríguezová ocenila působení Čechů medailemi.
Cyrilometodějské slavnosti ve Velehradě završila poutní mše
Dny lidí dobré vůle ve Velehradě na Uherskohradišťsku završila slavnostní poutní mše na prostranství před bazilikou. Na 5. červenec připadá státní svátek připomínající slovanské věrozvěsty Cyrila a Metoděje. Velehradské cyrilometodějské slavnosti na jejich odkaz poukazují. Patří k nejvýznamnějším církevním událostem v zemi, běžně se jich účastní desítky tisíc lidí. Dny lidí dobré vůle začaly v sobotu.
Babiš v Ankaře navštíví obě hlavní akce, plyne z programu. Pavla nezmiňuje
Premiér Andrej Babiš na summitu NATO v Ankaře půjde na úterní neformální večeři i středeční jednání Severoatlantické rady, uvádí v programu Úřad vlády. Prezidenta Petra Pavla nezmiňuje. Vládní delegace v čele s Babišem odletí v úterý ráno krátce před prezidentem. Tomu účast zajistil po několikaměsíčních sporech s kabinetem v předběžném opatření Ústavní soud.
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