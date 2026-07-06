Po chladném pondělí se oteplí, srážek ubyde od středy

V pondělí bude v Česku ještě chladno s deštěm, nejvyšší teploty přes den meteorologové očekávají kolem dvaceti stupňů Celsia. Ve zbytku týdne budou většinou mezi dvaceti a třiceti stupni, srážek ubyde od středy. Víkendová obloha bude převážně jasná, teploty mohou přesáhnout i tropickou třicítku a přeháňky budou jen ojedinělé, vyplývá z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Slunce se v pondělí moc neukáže, občasný déšť nebo přeháňky se objeví na většině území. Teploměr má podle předpovědi ukazovat mezi 19 a 23 stupni Celsia, na jižní Moravě až 25 stupňů.
V úterý už může být až polojasno, zataženo s ojedinělým deštěm zůstane zpočátku jen na severovýchodě. Odpoledne a večer přijde od severu větší oblačnost a v severní polovině území se očekávají i srážky. Bude ale tepleji než v pondělí, konkrétně mezi 26 a 30 stupni Celsia.
Ve středu začnou srážky během dne ustávat a oblačnost bude ubývat. Zase se trochu ochladí, nejvyšší teploty přes den meteorologové očekávají kolem 25 stupňů Celsia. V úterý a ve středu může foukat vítr s nárazy kolem 55 kilometrů v hodině.
Čtvrtek a pátek budou nejčastěji polojasné, ve čtvrtek ještě s ojedinělými přeháňkami. Teploty vystoupají většinou mezi 25 a 30 stupňů Celsia. Chladněji bude ve čtvrtek na severovýchodě Česka, kde maxima jen mírně přesáhnou dvacet stupňů.
Na víkend meteorologové předpovídají nejvyšší teploty mezi 26 a 31 stupni Celsia. „Očekáváme jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky,“ uvedl ČHMÚ.