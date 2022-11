Vychovala mě válka, tvrdí mladý ukrajinský výsadkář. Bojuje již od roku 2014

Před rokem 2014 to bylo takové postsovětské vojsko, ale po roce 2014, když jsme se setkali s tím ozbrojeným útokem, když začala válka, tak začaly i reformy v Ukrajinské armádě. Takže ukrajinská armáda z roku 2013 a dnešní ukrajinská armáda, to se vůbec nedá srovnávat.

Velice kriticky jste hodnotil stav ukrajinské armády do roku 2014. Co si myslíte, změnila se?

Ve své knize citujete slova své matky „vždy zůstávej člověkem“. Zůstal jste vždy člověkem a je vůbec možné zůstat člověkem i během války?

Z biologického hlediska jsme všichni lidmi. Tak či jinak, včetně Rusů, jsme všichni homo sapiens. Takže ano, homo sapiens jsme. Ale z filozofického hlediska, jak říkáme člověk, Člověk s velkým písmenem, to, co chápeme pod tím pojmem, to je něco, co je tvořeno určitými našimi morálními zásadami, morálkou a etikou.

Řekl bych, že ve válce člověk i z tohoto hlediska může zůstat člověkem, ale potřebuje k tomu vyvíjet velké úsilí. Když je kolem tebe jen to zvířecí prostředí, tak není tak snadné udržet to zvíře v sobě. Člověk na to minimálně musí myslet, musí si to přát.

Změnila vás válka?

Já jsem ve válce strávil mnoho let. Já jsem prakticky vyrůstal během války, protože když začala, tak mi bylo nějakých devatenáct, dvacet let. A teď, pokud bychom si to spočítali, tak už trávím ve válce tři, čtyři roky. Vhledem k tomu, že nejsem tak starý, tak čtyři roky, to už je velká část mého života. Nedá se říct, že by mě válka úplně změnila, ale spíše mě vychovávala, protože jsem v ní strávil velkou část toho období, kdy se lidé utvářejí.