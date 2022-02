Válka není v ruském zájmu, tvrdí Drulák. Macron s Putinem ale shodu nenalezli, hodnotí Žantovský

Francouzský prezident před odjezdem do Moskvy zmínil, že v konfliktu hrají roli také historická traumata. Drulák upřesňuje, že tím byla míněna křivda časti Rusků z pádu Sovětského svazu. „Že Rusko požaduje, aby Ukrajina nebyla v NATO, není výsledkem traumatu, to je naprosto racionální požadavek velmoci, která chce mít na svých hranicích zemi, která ji nebude ohrožovat,“ hodnotí.

Diskuse mezi státníky ale podle Žantovského neodpovídá tomu, co se ve skutečnosti odehrává v terénu a připomíná rozsáhlé přesuny ruské bojové techniky, která se dostává do výchozích pozic pro případný útok na Ukrajinu.

Podle Žantovského je v současné situaci pro obě strany složité kompromis najít. Na místě je podle něj zvážit strategii přerámování. „Situace se zasadí do jiného rámce. Prezident Macron měl pravděpodobně na mysli nějakou novou evropskou konferenci, podobnou helsinské konferenci z roku 1975, kde by se o vztazích a neshodách jednalo z jiné perspektivy.“

Drulák si ale myslí, že Kreml si uvědomuje, že invaze není v jeho zájmu. „Největší náklady by nesli samozřejmě Ukrajinci, ale hned potom Rusové, ve třetí řadě my ve střední Evropě, pak zbytek Evropy a Američané by se mohli rozmýšlet nad tím, jestli to náhodou není nějaká příležitost,“ analyzuje bývalý diplomat ve Francii.

Pro dohodu je podle Druláka ještě místo a Washington s Moskvou si pro ni silnými gesty pouze připravují půdu. „Je to nebezpečná situace, doufejme, že se to nevymkne.“ Může totiž podle něj dojít k nečekané nehodě, která by byla rozbuškou ozbrojené agrese.