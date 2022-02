Zeman se neobává agrese vůči Ukrajině. Rusové dle něj „nejsou blázni“

Prezident Miloš Zeman nesdílí obavy z případné ruské agrese vůči Ukrajině. V Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News prohlásil, že nynější napětí pokládá za slovní válku obou stran, a přál by si, aby to tak i zůstalo. Rusové podle Zemana „nejsou blázni“ a útok na Ukrajinu by pro ně znamenal čistý zisk jenom v tom, že dají Kyjevu vojenské varování, ale daleko větší ztrátu by utrpěli v podobě sankcí.