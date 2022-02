Washington mění slovník. Ruská invaze na Ukrajinu už nebude „bezprostředně hrozit“

„Použila jsem to jednou, myslím, že ostatní to taky použili jednou,“ řekla Psakiová o obratu „bezprostředně hrozící“ invaze. „A pak jsme ho přestali používat, protože jsme, myslím, naznačili něco, co jsme naznačit nechtěli, tedy to, že víme, že prezident Vladimir Putin se už pro invazi rozhodl,“ zdůvodnila Psakiová na brífinku v Bílém domě s tím, že americká administrativa neví, co konkrétně Moskva zamýšlí.

Americká televize CNN na svých internetových stránkách vysvětluje, že Bílý dům už o „bezprostřední hrozbě“ ruské invaze nechce mluvit kvůli neshodám s ukrajinskou stranou ohledně toho, jak nejlépe popsat nebezpečí ze strany Ruska.