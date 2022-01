Štáb ČT natáčel v Charkově. Třicet kilometrů od hranic s Ruskem se lidé chystají bránit své město

Oleg se živil geologií. V roce 2014 se zapojil do bojů proti proruským separatistům. Charkov nakonec pomohl ubránit. Teď se do rezerv přihlásil znovu. „Jsem připravený. Nemám z nich strach. Ale nechci, aby se to stalo,“ říká.

Pod hrozbou pohybu desítek tisíc ruských vojáků na hranicích Kyjev ustavil dobrovolné jednotky teritoriální obrany v polovině ledna. Slibuje si od nich dodatečnou sílu až 130 tisíc mužů. Přidal se i grafický designer Jevgenij. „Teď se situace vyhrotila, proto jsem se tak rozhodl,“ vysvětluje.

Nakonec se k jednotce dostal i otec Jurij Potykun. Ještě před osmi lety bránil město se zbraní v ruce, pak přísahal, že střílet už nikdy nebude a nechal se vysvětit. „Z nevěřících se stanou věřící ihned, jak uslyší první výstřely,“ ujišťuje Jurij, který se stal popem teritoriální obrany.