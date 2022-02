Scholz jedná v USA o Ukrajině. Hraje se i o německou podporu Bidena na domácí scéně

Rusko v posledních měsících nashromáždilo u hranic s Ukrajinou desítky tisíc vojáků, čímž vyvolalo obavy Západu, že se připravuje na vojenskou akci na Ukrajině. Moskva popírá, že má v plánu Ukrajinu napadnout. Tvrdí, že má obavy o vlastní bezpečnost. Od Spojených států a NATO žádá kromě jiného záruku, že Aliance nepřijme Ukrajinu za člena, a nebude tak zvyšovat svoji přítomnost v blízkosti Ruska. NATO i Spojené státy tento požadavek Ruska odmítají. Pro německého kancléře Scholze jde o první cestu do Spojených států od prosincového nástupu do čela spolkové vlády. Podle dřívějšího sdělení Bílého domu by rozhovorům měla vévodit Ukrajina. Komentátoři vidí ve schůzce také možnost pozvednutí americko-německých vztahů po bouřlivém období za vlády exprezidenta Donalda Trumpa. Berlín odmítá dodat Kyjevu zbraně v době hrozící ruské invaze a zdráhavě se staví i k možnosti zahrnout německo-ruský plynovodní projekt Nord Stream 2 do případných nových protiruských sankcí. V USA a některých dalších zemích NATO se objevily kritické hlasy, které zpochybňují spolehlivost Německa coby aliančního spojence. Sám Scholz čelí v souvislosti s ukrajinskou krizí výtkám kvůli své údajné pasivitě. Koncentrace pozornosti USA na Německo je podle amerikanisty Jiřího Pondělíčka celkem logická. Opakovaným odmítáním dodávat zbraně na Ukrajinu nabourává zdánlivou jednotu Aliance právě Německo. To brání i dalším spojeneckým zemím, konkrétně Estonsku, aby tam dodalo v Německu vyrobené zbraně. „Myslím, že je logické, že se Amerika pokouší s Německem jednat o tom, kam je ochotno ve své podpoře Ukrajině dojít, jestli by nešlo udělat něco více, protože z velkých evropských zemí je jediná, která mluví jiným jazykem,“ řekl Pondělíček v ČT. Jonáš: Význam plynovodu se přeceňuje Zpravodaj ČT v Německu Martin Jonáš poznamenal, že plynovod Nordstream 2 není pro německou ekonomiku tak zásadní, jak by se mohlo zdát. Od samotného počátku výstavby plynovodu nešlo jen o ekonomický počin, ale také o mocenský projekt Putinovy vlády. Plynovod nebude v provozu přinejmenším do léta letošního roku, nemá povolení německých ani evropských úřadů.

Ruské firmy, zejména Gazprom, v tuto chvíli ani nevyužívají stávajících kapacit plynovodu, aby dodávaly do Německa více plynu. Není to tedy životně důležitá záležitost, dodal zpravodaj.

Na druhou stranu je ale pravda, že Německo nyní vstupuje do nové éry své politiky, kterou provází mimo jiné přechod k obnovitelným zdrojům a nutnost využívat a navýšit spotřebu zemního plynu. Plyn z dlouhodobého hlediska pro Německo tudíž zásadní je. Plynovod Nordstream 2 je zásadní i pro Joea Bidena. On již udělal vstřícný krok vůči Německu, když souhlasil s tím, že se Amerika vzdá určitých sankcí i proti německým firmám. Odplatou chtěl to, aby Německo zůstalo loajální k politice USA. „To bylo vítanou zbraní v rukou jeho protivníků z řad republikánů. Během setkání v Bílém domě se bude mimo jiné hrát o to, jestli Německo dokáže podpořit Joea Bidena na vnitropolitické scéně USA, co se týče této z jeho hlediska bolavé epizody,“ řekl Jonáš.