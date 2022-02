Scholz je striktně proti dodávkám německých zbraní na Ukrajinu. Do Polska dorazili další američtí vojáci

„Rusko by mohlo zahájit vojenskou akci proti Ukrajině kdykoliv ode dneška nebo i za několik týdnů, ale rozhodnout by se mohlo i pro diplomatickou cestu,“ uvedl v neděli pro několik amerických televizních stanic bezpečnostní poradce Bílého domu Jack Sullivan.

Přesun zhruba tří tisíc dalších vojáků do Polska a do Rumunska nařídil ve středu americký prezident Joe Biden, první část přiletěla už v sobotu. Pentagon už dříve uvedl, že do Polska bude nasazeno asi sedmnáct set příslušníků armády ze základny Fort Bragg v Severní Karolíně, především z 82. výsadkové divize.

Scholz proti dodávkám německých zbraní na Ukrajinu

Německý kancléř Olaf Scholz před svou první cestou do Spojených států znovu zdůraznil, že je striktně proti dodávkám německých zbraní na Ukrajinu. V rozhovoru pro televizi ARD dodal, že pokračuje v předchozím politickém kurzu bývalé kancléřky Angely Merkelové a že si to nepřejí němečtí občané.

„Spolková vláda má již mnoho let jasnou politiku, že nebudeme dodávat do krizových oblastí a že nebudeme dodávat smrtící zbraně na Ukrajinu,“ řekl Scholz krátce před odletem.

Scholz přitom zmínil, že se z řad veřejnosti ozývají i jiné hlasy, ale že většina Němců to vidí stejně jako on. „Mojí povinností je dělat to, co je v zájmu německého lidu a co je v tomto případě také názorem občanů naší země.“

Německý kancléř čelil obvinění od partnerů v NATO ve východní Evropě, ale také ze strany Spojených států, že během ukrajinské krize vyvíjí příliš malý tlak na Rusko. V pondělí si Scholz chce podle agentury DPA u amerického prezidenta Joea Bidena ověřit, že partneři Německa vědí, koho v této zemi mají, jak se nedávno vyjádřil v reakci na otázku, jak se on sám při takové kritice cítí.

Rusko chce nastavit vztahy s NATO a EU, tvrdí Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron v neděli pro týdeník Journal du Dimanche prohlásil, že cílem Ruska v současné diplomatické krizi není Ukrajina, ale nastavení nových vztahů se Severoatlantickou aliancí a s Evropskou unií.

Macron se v pondělí v Moskvě setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a v úterý v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

V rozhovoru Macron zdůraznil, že je nutné chránit suverenitu východoevropských států a současně vážně diskutovat s Moskvou o novém mezinárodním uspořádání v Evropě. Cílem pondělní cesty do Ruska je podle jeho slov odvrátit další růst napětí kolem Ukrajiny.

„Musíme ochránit naše evropské bratry vytvořením nové rovnováhy, která by jim byla schopna zaručit svrchovanost a mír,“ řekl Macron. Podle prezidenta je ale nutné chápat i Rusko a jeho bezpečnostní požadavky.

Kreml sice popřel plány na invazi na Ukrajinu, ale rozmístil více než sto tisíc vojáků poblíž ukrajinských hranic. Moskva tvrdí, že by mohla přijmout blíže nespecifikovaná vojenská opatření, pokud nebudou splněny požadavky – včetně slibu NATO, že Ukrajinu nikdy nepřijme za člena.