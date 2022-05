Dění na Ukrajině překonalo hrůzy, které jsme viděli na Balkáně, říká generál Opata

Aleš Opata zahájil službu v armádě v roce 1987. Jak vzpomíná, během revoluce se obával, aby komunistická strana nepřikázala armádě potlačovat demonstrace.

„Ty obavy tady byly, protože v té době v armádě existoval politický aparát, vojenská kontrarozvědka a podobně. Ale nabyl jsem dojmu, že armáda a velitelé na taktickém stupni byli přesvědčení o tom, že by to proti svému vlastnímu národu nikdy neudělali. Já jsem to tak alespoň cítil. Nešel jsem do armády pro to, abych bojoval s demonstranty na Národní třídě,“ tvrdí.

Pokud by měl vyjet v tanku do ulic, dodává, že by asi skončil před vojenským soudem za neuposlechnutí rozkazu.